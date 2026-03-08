Eurowizja 2026. Ujawniono szczegółowe wyniki głosowania. Zatrważająca przepaść w głosach

Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2026.

Artystka wykona utwór "Pray", zdobywając aż 32,01% głosów w preselekcjach.

To jej trzecie podejście do Eurowizji, tym razem zakończone sukcesem.

Dowiedz się, kiedy odbędzie się finał i kto był jej największym konkurentem!

Alicja Szemplińska polską reprezentantką na Eurowizji 2026

Wszyscy czekali na ten moment z zapartym tchem. W niedzielę, 8 marca ogłoszono zwycięzcę polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Podczas porannego programu "Pytanie na śniadanie" stało się jasne, że Polskę na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Artystka już w maju wykona swój utwór "Pray" i zawalczy z przedstawicielami innych krajów o zwycięstwo. Nie każdy może zdaje sobie sprawę z faktu, że droga do występu w Eurowizji była dla Alicji Szemplińskiej wyjątkowo wyboista. Piosenkarka brała bowiem udział w preselekcjach trzykrotnie. I dopiero teraz, za trzecim razem udało jej się zwyciężyć i to w wielkim stylu. Podczas programu "Pytanie na śniadanie" zostały ujawnione szczegółowe wyniki głosowania i jak z nich wynika, Alicja Szemplińska pokonała konkurentów sporą różnicą głosów.

Eurowizja 2026. Ujawniono wyniki głosowania

Alicja Szemplińska była gościem niedzielnego wydania "Pytania na śniadanie". Podczas programu oprócz rozmowy z artystką, prowadzący zaprezentowali tez szczegółowe wyniki głosowania w polskich preselekcjach. I tu widzowie mogli być naprawdę zaskoczeni, gdyż Szemplińska zdobyła aż 32,01 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Ola Antoniak z wynikiem 18,39 proc., która wykonała utwór "Don't You Try", a tuż za nią znalazła się Basia Giewont, która podczas swojego występu zaśpiewała "Zimna Woda" i uzyskała 14,55 proc. wszystkich głosów.

Eurowizja 2026. Kiedy odbędzie się finał?

Tegoroczny 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas finału 16 maja 2026. Tradycyjnie wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".

i Autor: Screen TVP2/ Materiały prasowe Wyniki preselekcji do Eurowizji 2026

31