Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska z ważnym przesłaniem dla fanów. Powiedziała to tuż po ogłoszeniu wyników

Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2026.

Artystka podziękowała fanom za wsparcie po ogłoszeniu wyników preselekcji.

Szemplińska wygrała z utworem "Pray", zdobywając 32,01% głosów.

Sprawdź, co jeszcze Alicja Szemplińska powiedziała do swoich fanów!

Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska z ważnym przesłaniem dla fanów

W niedzielę, 8 marca podczas porannego programu "Pytanie na śniadanie" ogłoszono, że Polskę na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Artystka już w maju wykona swój utwór "Pray" i zawalczy z przedstawicielami innych krajów o zwycięstwo już w maju. Choć Alicja Szemplińska brała udział w preselekcjach do Eurowizji trzykrotnie, to dopiero teraz udało jej się zwyciężyć i to z przytupem. W trakcie programu "Pytanie na śniadanie" zostały ujawnione szczegółowe wyniki głosowania i jak z nich wynika, Alicja Szemplińska pokonała konkurentów sporą różnicą głosów, gdyż zdobyła aż 32,01 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Ola Antoniak z wynikiem 18,39 proc., która wykonała utwór "Don't You Try", a tuż za nią znalazła się Basia Giewont, która podczas swojego występu zaśpiewała "Zimna Woda" i uzyskała 14,55 proc. wszystkich głosów. Alicja Szemplińska była gościem "Pytania na śniadanie" i wykorzystała ten moment na wizji, aby przekazać swoim fanom kilka ważnych słów.

Alicja Szemplińska dziękuje za oddane na nią głosy

Artystka zasiadła na kanapie niedzielnego programu "Pytanie na śniadanie". Szemplińska nie kryła emocji, które towarzyszyły jej w chwili ogłoszenia wyników. Przede wszystkim zaznaczyła, że czuje ogromną wdzięczność za to, co ją spotkało i że po tylu próbach w końcu udało jej się zwyciężyć preselekcje do Eurowizji, aby móc wkrótce reprezentować Polskę podczas konkursu.

Serdecznie dziękuję za całe okazane wsparcie, za miłość, jaką dostałam od was. To jest moje oficjalne orędzie telewizyjne. Wreszcie się udało! Dziękuję

- mówiła wzruszona do kamery. 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas finału 16 maja 2026.

