Preselekcje do Eurowizji 2026 za nami. Kto wypadł najlepiej? Na scenie działo się SZALEŃSTWO

Telewizja Polska przygotowała specjalny koncert preselekcyjny, w którym zaprezentowało się ośmiu wykonawców walczących o wyjazd do Wiednia (listę znajdziecie niżej). Program z występami został pokazany widzom dzień wcześniej, a ostatecznego zwycięzcę wybiorą internauci i widzowie głosujący SMS-ami aż do północy 7 marca. Wynik zostanie ogłoszony 8 marca w "Pytaniu na śniadanie" już o godzinie 10!
Choć oficjalny werdykt jeszcze przed nami, w sieci już huczy od komentarzy. Wśród najmocniejszych kandydatów wymienia się m.in. Alicję Szemplińską z utworem "Pray", która stawia na mieszankę soulu, hip-hopu i gospel, oraz Basię Giewont z piosenką "Zimna woda". Ta druga propozycja przyciąga uwagę połączeniem nowoczesnej elektroniki z elementami polskiego folkloru.
Basia Giewont góruje? Inni wykonawcy też zrobili niezłe show
O samej Basi Giewont zrobiło się głośno także dlatego, że choć dla wielu widzów jej nazwisko jest nowe, artystka szybko zdobywa popularność i zbiera pozytywne recenzje za swoją konkursową propozycję.
Podczas koncertu nie zabrakło również niespodzianek. TVP zaprosiła na scenę gości specjalnych. Niestety, w tym roku zabrakło Justyny Steczkowskiej, która reprezentowała Polskę w poprzedniej edycji konkursu.
Eurowizja 2026 - kto będzie reprezentował Polskę
Eurowizja 2026 przed nami. Choć trzeba na nią poczekać jeszcze 2 miesiące, emocje już sięgają zenitu. Fani Eurowizji analizują fragmenty występów i typują zwycięzcę. Czy Polska postawi na wielki wokal, nowoczesny pop, a może folkowe brzmienia? Odpowiedź poznamy już za 8 marca!
Oto skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026:
- Basia Giewont - "Zimna woda"
- Stasiek Kukulski - "This too shall pass"
- Anastazja Maciąg - "Wild Child"
- Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"
- Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
- Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
- Alicja Szemplińska - "Pray"
- Ola Antoniak - "Don't you try"
Sprawdźcie, jak wykonawcy zaprezentowali się na scenie. Mamy dla was DUŻO zdjęć!
