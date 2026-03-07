Preselekcje do Eurowizji 2026 za nami. Kto wypadł najlepiej? Na scenie działo się SZALEŃSTWO

Telewizja Polska przygotowała specjalny koncert preselekcyjny, w którym zaprezentowało się ośmiu wykonawców walczących o wyjazd do Wiednia (listę znajdziecie niżej). Program z występami został pokazany widzom dzień wcześniej, a ostatecznego zwycięzcę wybiorą internauci i widzowie głosujący SMS-ami aż do północy 7 marca. Wynik zostanie ogłoszony 8 marca w "Pytaniu na śniadanie" już o godzinie 10!

Choć oficjalny werdykt jeszcze przed nami, w sieci już huczy od komentarzy. Wśród najmocniejszych kandydatów wymienia się m.in. Alicję Szemplińską z utworem "Pray", która stawia na mieszankę soulu, hip-hopu i gospel, oraz Basię Giewont z piosenką "Zimna woda". Ta druga propozycja przyciąga uwagę połączeniem nowoczesnej elektroniki z elementami polskiego folkloru.

Zobacz także: Preselekcje Eurowizja 2026 - TVP potwierdza gości specjalnych. Nie będzie Steczkowskiej!

Basia Giewont góruje? Inni wykonawcy też zrobili niezłe show

O samej Basi Giewont zrobiło się głośno także dlatego, że choć dla wielu widzów jej nazwisko jest nowe, artystka szybko zdobywa popularność i zbiera pozytywne recenzje za swoją konkursową propozycję.

Podczas koncertu nie zabrakło również niespodzianek. TVP zaprosiła na scenę gości specjalnych. Niestety, w tym roku zabrakło Justyny Steczkowskiej, która reprezentowała Polskę w poprzedniej edycji konkursu.

Zobacz także: Basia Giewont walczy o udział w Eurowizji 2026. Jej "Zimna Woda" namiesza w preselekcjach?

Eurowizja 2026 - kto będzie reprezentował Polskę

Eurowizja 2026 przed nami. Choć trzeba na nią poczekać jeszcze 2 miesiące, emocje już sięgają zenitu. Fani Eurowizji analizują fragmenty występów i typują zwycięzcę. Czy Polska postawi na wielki wokal, nowoczesny pop, a może folkowe brzmienia? Odpowiedź poznamy już za 8 marca!

Oto skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026:

Basia Giewont - "Zimna woda"

- "Zimna woda" Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

- "This too shall pass" Anastazja Maciąg - "Wild Child"

- "Wild Child" Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

- "Parawany Tango" Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

- "Cienie przeszłości" Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

- "Nie bój się" Alicja Szemplińska - "Pray"

- "Pray" Ola Antoniak - "Don't you try"

Sprawdźcie, jak wykonawcy zaprezentowali się na scenie. Mamy dla was DUŻO zdjęć!

Zobacz także: Preselekcje Eurowizja 2026 - wiemy, jak wyglądają występy uczestników. Fragmenty

Zobacz więcej zdjęć. Liza Tsiklauri to gospodyni Eurowizji Junior 2025. Piękna blondynka ma figurę niczym bogini!

Patricia Kazadi stawia sprawę jasno! Polska na Eurowizji? Padają mocne słowa

34