Wybierz reprezentanta Polski na Eurowizję 2026. Numery SMS i koszty głosowania

Kandydaci w preselekcjach do Eurowizji 2026. Numery startowe artystów

Zmagania o Eurowizję 2026 wystartują w sobotę 7 marca punktualnie o godzinie 17:35 na kanale TVP1 oraz w serwisie streamingowym TVP VOD. O bilet na europejską scenę powalczy łącznie ośmioro utalentowanych wokalistów. Zaraz po wybrzmieniu ostatniego dźwięku widzowie będą mogli chwycić za telefony, ponieważ linie pozostaną otwarte wyjątkowo aż do północy. Oficjalnego zwycięzcę tych emocjonujących eliminacji poznamy w niedzielny poranek o 10:00. Poniżej prezentujemy pełne zestawienie wykonawców wraz z cyframi, które należy wpisać w treści wiadomości.

Anastazja Maciąg zaśpiewa utwór "Wild Child" - aby ją poprzeć wpisz cyfrę 1

Piotr Pręgowski wystąpi z piosenką "Parawany Tango" - wyślij wiadomość z numerem 2

Karolina Szczurowska zaprezentuje kompozycję "Nie Bój Się" - poprzyj ją wysyłając 3

Stasiek Kukulski powalczy z utworem "This Too Shall Pass" - zagłosuj wpisując 4

Basia Giewont wykona piosenkę "Zimna Woda" - wyślij SMS o treści 5

Alicja Szemplińska zaśpiewa "Pray" - aby oddać głos wpisz cyfrę 6

Jeremi Sikorski zaprezentuje utwór "Cienie Przeszłości" - wyślij wiadomość z numerem 7

Ola Antoniak wystąpi z piosenką "Don't You Try" - poprzyj ją wpisując 8

Zasady głosowania SMS w preselekcjach do Eurowizji 2026. Jaki koszt?

Proces wspierania faworytów wystartuje po zakończeniu wszystkich występów, kiedy Artur Orzech oficjalnie otworzy linie. Wiadomo już, gdzie dokładnie należy kierować swoje wiadomości. Cyfrę przypisaną do danego artysty trzeba wysłać pod krótki numer 7400. Pojedyncza próba pomocy swojemu idolowi uszczupli nasz portfel o 4,92 zł brutto, czyli 4,00 zł bez podatku VAT. Regulamin przewiduje ścisły limit i pozwala na wysłanie maksymalnie dwudziestu takich SMS-ów z jednego urządzenia.

Gdzie i kiedy odbędzie się 70. Konkurs Piosenki Eurowizji?

Jubileuszowa, siedemdziesiąta edycja tego muzycznego święta zagości w wiedeńskiej arenie Wiener Stadthalle. Pierwszy oraz drugi półfinał zaplanowano kolejno na 12 i 14 maja 2026 roku. Zdobywcę statuetki wyłonimy podczas uroczystego finału 16 maja. Prawo do organizacji widowiska trafiło do Austrii za sprawą zeszłorocznego, spektakularnego triumfu reprezentanta o pseudonimie JJ, który zachwycił publiczność na całym świecie swoim "Wasted Love".

