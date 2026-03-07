Gwiazdor "Na Wspólnej" został tatą. Dawid Czupryński pokazał wzruszające zdjęcia z dzieckiem

Dawid Czurpyński znany widzom z serialu "Na Wspólnej", gdzie od lat wciela się w postać Bruna, właśnie przekazał radosne wieści. Aktor po raz pierwszy został tatą. W mediach społecznościowych pokazał wzruszające zdjęcia z porodówki w towarzystwie ukochanej żony i niemowlęcia.

Dawid Czupryński z "Na Wspólnej" został tatą

Dawid Czupryński po raz pierwszy został tatą. Aktor znany widzom z seriali „Na Wspólnej”, „Korona Królów. Jagiellonowie” czy „Miłość, seks & pandemia” pochwalił się wzruszającymi zdjęciami z porodówki. W towarzystwie żony, Patrycji i maleństwa dzieli się na Instagramie swoim szczęściem. 

Nareszcie w komplecie. Opętani miłością

- napisał aktor. Na jednym z kadrów widać moment, w którym na łóżku przytula ukochaną i otulone kocem maleństwo. Na razie świeżo upieczeni rodzice nie ujawnili ani płci malucha, ani jego imienia.

Czupryński od lat jest szczęśliwie zakochany. Historia miłości

Dawid Czupryński w 2020 roku wziął ślub z Patrycją Filimon. Aktor nigdy nie krył, że jest niezwykle szczęśliwy w małżeństwie. Kilka lat temu w rozmowie z Super Expressem zdradził nawet historię, jak poznał Patrycję.

Jestem bardzo szczęśliwy w małżeństwie. Mogę śmiało powiedzieć, że po wielu latach poszukiwań znalazłem swoją złotą rybkę. Spotkaliśmy się przypadkiem na polu namiotowym. Następnie wypatrzyłem ją na stacji kolejowej w Chałupach

- opowiadał jakiś czas temu o początkach znajomości z obecną żoną Czupryński.

Wymieniliśmy się kontaktami internetowymi. Później minęło sporo czasu zanim spotkaliśmy się ponownie. Na szczęście pewnego dnia miałem zdjęcia w Łodzi, gdzie Patrycja jeszcze studiowała. Umówiliśmy się... Ale to też jeszcze nie koniec historii. Trochę potrwało zanim zostaliśmy parą

- wspomina gwiazdor. Para na początku tego roku przekazała radosną wieść o oczekiwaniu na dziecko, które właśnie powitali na świecie.

Kim jest Dawid Czupryński? Wykształcenie, kariera, filmy

Czupryński to absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Pracował z Moniką Strzępką przy spektaklu "Love&Information" oraz z Łukaszem Kosem przy spektaklu "Nasza Klasa" Tadeusza Słobodzianka. Za te spektakle w 2014 otrzymał nagrodę "Warto" w kategorii Teatr, przyznawaną przez wrocławską "Gazetę Wyborczą". W swoim dorobku ma role w warszawskim Teatrze Montownia, Teatrze Komedia, a także w Teatrze Otwartym w Konstancinie-Jeziornej. Zagrał w ekranizacji lektury szkolnej "Kamienie na szaniec" w reżyserii Roberta Glińskiego oraz filmie Filipa Bajona "Panie Dulskie". Od 2014 roku wciela się w postać Bruna w serialu TVN "Na Wspólnej".

