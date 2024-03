Dawid Czupryński poznał żonę w nietypowym miejscu. Historia miłości aktora "Na Wspólnej" i pięknej montażystki

Dawid Czupryński zapewnia, że żeniąc się z Patrycją dokonał właściwego wyboru. Para wzięła ślub w 2020 roku, w czasie pandemii. Aktor w przeciwieństwie do bohatera najnowszego spektaklu z jego udziałem, jest zakochany w swoje żonie po uszy i nigdy nie ma jej dość. - Z całości wybrzmiewa puenta, że z kobietą źle, ale bez niej jeszcze gorzej. Czasem chciałoby się uciec na inną planetę, jednak jak się człowiek na dłużej rozstaje to pojawia się pewna tęsknota. Osobiście uważam, że każdemu jest pisana miłość i ta przysłowiowa złota rybka i żeby wyłowić ją spośród miliarda kobiet potrzeba czasu. Mnie się udało. Jestem bardzo szczęśliwy w małżeństwie. Mogę śmiało powiedzieć, że po wielu latach poszukiwań znalazłem swoją złotą rybkę. Spotkaliśmy się przypadkiem na polu namiotowym. Następnie wypatrzyłem ją na stacji kolejowej w Chałupach – opowiada nam szczęśliwy Dawid. Ta historia to jak scenariusz na romantyczny film. - Wymieniliśmy się kontaktami internetowymi. Później minęło sporo czasu zanim spotkaliśmy się ponownie. Na szczęście pewnego dnia miałem zdjęcia w Łodzi, gdzie Patrycja jeszcze studiowała. Umówiliśmy się... Ale to też jeszcze nie koniec historii. Trochę potrwało zanim zostaliśmy parą - wspomina w skrócie gwiazdor. Dawid i Patrycja są bardzo dobraną parą i wspierają się zawodowo. Ostatnio żona oklaskiwała go podczas sobotniej premiery sztuki "Kosmici", która odbyła się na Scenie Kocjana na warszawskim Bemowie.

Kim jest Dawid Czupryński?

Czupryński to absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Pracował z Moniką Strzępką przy spektaklu "Love&Information" oraz z Łukaszem Kosem przy spektaklu "Nasza Klasa" Tadeusza Słobodzianka. Za te spektakle w 2014 otrzymał nagrodę "Warto" w kategorii Teatr, przyznawaną przez wrocławską "Gazetę Wyborczą". W swoim dorobku ma role w warszawskim Teatrze Montownia, Teatrze Komedia, a także w Teatrze Otwartym w Konstancinie-Jeziornej. Zagrał w ekranizacji lektury szkolnej "Kamienie na szaniec" w reżyserii Roberta Glińskiego oraz filmie Filipa Bajona "Panie Dulskie". Od 2014 roku wciela się w postać Bruna w serialu "Na Wspólnej". Znany również z "Korona Królów. Jagiellonowie".