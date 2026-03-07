Piękna prezenterka Polsatu w ciąży. Daria Wąsiewska pokazała brzuszek

Katarzyna Kustra
2026-03-07 10:35

Daria Wąsiewska jest w ciąży. Prezenterka znana z anteny Polsatu właśnie ogłosiła radosną nowinę zamieszczając w mediach społecznościowych zdjęcia z sesji ciążowej, w której towarzyszył jej mąż i ojciec dziecka, Piotr Witwicki. Wąsiewska pochwaliła się ciążowym brzuszkiem, a pod zdjęciami posypały się gratulacje.

Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska

i

Autor: Kurnikowski/ AKPA
  • Daria Wąsiewska, prezenterka Polsatu, i Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii, spodziewają się dziecka.
  • Para, która pobrała się w czerwcu 2024 roku, ogłosiła radosną nowinę za pośrednictwem mediów społecznościowych.
  • Wąsiewska opublikowała zdjęcia z ciążowej sesji, na których widać zaokrąglony brzuszek, co wywołało falę gratulacji.

Daria Wąsiewska w ciąży. Prezenterka Polsatu pokazała brzuszek

Daria Wąsiewska i Piotr Witwicki są małżeństwem od czerwca 2024 roku. Ceremonia odbyła się w czerwcu 2024 roku w pięknym kościele w Starej Miłosnej, skąd Państwo Młodzi wraz z gośćmi przenieśli się do restauracji Stary Dom. Para poznała się w pracy. Piotr Witwicki od 2020 pełni funkcję redaktora naczelnego portalu internetowego Interia, a od 2023 jest szefem pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat. Darię Wąsiewską widzowie Polsatu mogli oglądać jako prezenterkę pogody oraz reporterkę w stacji Polsat News. Od września 2022 roku jest prezenterką kanału Wydarzenia 24. W piątek, 6 marca Daria Wąsiewska i Piotr Witwicki ogłosili radosną nowinę. Para spodziewa się dziecka. Wąsiewska zamieściła na Instagramie zdjęcie z sesji ciążowej, w której towarzyszył jej mąż. 

Wąsiewska w zaawansowanej ciąży. Posypały się gratulacje

Daria Wąsiewska zaskoczyła swoich fanów. Prezenterka Polsatu zamieściła przepiękne zdjęcia z sesji zdjęciowej. Na fotografiach ma mocno zaokrąglony brzuszek. Oczywiście w sesji towarzyszył jej mąż, Piotr Witwicki.

Czekając na Cud

- napisała w opisie postu. Pod postem na Instagramie posypały się gratulacje zarówno od obserwatorów, jak i od koleżanek i kolegów z branży. Zdjęcia skomentowała między innymi Paulina Sykut-Jeżyna.

Piękne

- napisała zachwycona dodając na końcu emotkę przedstawiającą serduszko. 

Kim jest Daria Wąsiewska?

Daria Wąsiewska jest absolwentką dziennikarstwa oraz administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoje pierwsze kroki w zawodzie dziennikarki stawiała już podczas studiów. Pracowała w lokalnej gazecie, redakcji biznesowej Telewizji Polsat i Radiu Vox. Widzowie Polsatu mogli ją oglądać jako prezenterkę pogody oraz reporterkę w stacji Polsat News. Od września 2022 roku jest prezenterką kanału Wydarzenia 24.

Daria Wąsiewska
CIĄŻA