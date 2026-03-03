Olga Frycz dopiero co urodziła, a już buduje dom! "Do moich obowiązków należy wykładanie hajsu"

Olga Frycz nie zwalnia tempa! Aktorka, znana m.in. z serialu "M jak miłość", właśnie ujawniła, że wraz z narzeczonym Albertem Kosińskim buduje własny dom! Para pojawiła się niedawno w studiu "Pytania na Śniadanie", gdzie Frycz opowiadała o macierzyństwie i przyszłym ślubie. Teraz zakochani zdradzili, że to nie koniec zmian. Frycz wyznała, że budowa trwa w najlepsze, a aktorka już marzy o wspólnym życiu pod nowym dachem.

Kawał płyty powstał w Warszawie. Produkcja ścian startuje dziś. To ważny moment każdego naszego projektu! Jak dobrze, że ja nic nie muszę. O nic się nie muszę martwić. Wszystko przejął Mateusz, który jest genialnym wykonawcą - pisała aktorka w sieci.

Potrzebne są pieniądze

Budowa to kosztowna sprawa, aktorka i jej ukochany będą więc potrzebować całkiem sporo funduszy na ten cel. Oboje z Kosińskim na pewno trzymają kciuki za to, by tancerz nieprędko pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami", gdzie właśnie występuje.

Dla narzeczonych najlepiej by było, aby wygrał. Pieniądze z show na pewno przydałyby się podczas budowy.

Ja mam zero stresu. Do moich obowiązków należy wybór koloru drzwi i okien, no i wykładanie hajsu - tłumaczyła Frycz.

Olga Frycz nie miała lekko. Jej związki rozpadały się niczym domki z kart

To kolejny wielki krok w życiu Frycz. Po latach walki o miłość, po bolesnych rozstaniach Olga wreszcie może skupić się na rodzinie i… fundamentach. Celebrytka potwierdziła, że razem z Albertem planują przyszłość, która ma obejmować nie tylko dom, ale ślub.

Zakochani są zaręczeni i czekają na właściwy moment, aby się pobrać. Frycz w programie śniadaniowym żartowała nawet, że "poszłaby już do urzędu", jednak czeka, aż poczuje się lepiej we własnej skórze. Przecież dopiero co urodziła! Jej najmłodsza pociecha, Jan, przyszła na świat 6 lutego. To trzecie dziecko Frycz i pierwsze Kosińskiego.

Ja to najchętniej poszłabym już do urzędu i wzięła ślub, ale chciałabym troszkę schudnąć. Po prostu chciałabym się czuć taka jak sprzed ciąży, więc poczekamy, ale to nie jest u nas żaden temat tabu. Ten ślub pewnie i tak będzie - opowiadała Frycz w "Pytaniu na Śniadanie".

Budowa ruszyła. Dom zaraz stanie?

W mediach społecznościowych aktorka relacjonowała już pierwsze działania związane z budową - wylewanie płyty i stawianie ścian. To dopiero widok! Frycz, choć niedawno powitała na świecie syna, nie zamierza zwalniać tempa ani w życiu prywatnym, ani przy tworzeniu nowego rodzinnego gniazdka. Możliwe, że to niebawem będzie gotowe, bo dom, który stawia Frycz, jest prefabrykowany, a budowa w takim przypadku może trwać zaledwie kilka miesięcy.

Wszystko pod kontrolą - inwestorka śpi spokojnie - pisała Frycz na InstaStory.

