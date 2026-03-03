Harry Styles zagra za grosze. Zobaczą to wszyscy. Tego nikt się nie spodziewał

Harry Styles i nowy album Kiss All The Time. Disco, Occasionally

Harry Styles wraca do koncertowania po entuzjastycznie przyjętym występie na gali BRIT Awards 2026, gdzie po raz pierwszy zaśpiewał utwór „Aperture”. Oczekiwania wielbicieli na trasę „Together, Together” są ogromne, ale najpierw czeka ich inna niespodzianka. Już 6 marca światło dzienne ujrzy czwarty studyjny album artysty zatytułowany „Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, a materiał z płyty wybrzmi na żywo tego samego wieczoru podczas wydarzenia „One Night in Manchester”. Gwiazdor, którego standardowe stawki za wejściówki bywają astronomiczne, a europejska trasa ogranicza się tylko do Londynu i Amsterdamu, ogłosił ten projekt w lutym. Szczęśliwcy zapłacili za udział w show zaledwie 20 funtów, co przy ogromnym zainteresowaniu sprawiło, że zdobycie biletu graniczyło z cudem. Dla wszystkich, którzy nie będą mogli być tam osobiście, przygotowano świetną alternatywę. Zapis całego widowiska udostępni platforma Netflix, a premiera nastąpi już dwa dni po koncercie, 8 marca. Jest to przełomowy moment, gdyż „Harry Styles: One Night in Manchester” będzie pierwszym występem tego wokalisty dostępnym w bibliotece streamingowego giganta.

Kiedy premiera koncertu Harry Styles: One Night in Manchester?

Występ w Manchesterze stanowi preludium do właściwej trasy koncertowej „Together, Together”, której start zaplanowano na 16 maja. Najnowsze wydawnictwo „Kiss All the Time. Disco, Occasionally” trafia do rąk słuchaczy niemal cztery lata po sukcesie płyty „Harry’s House”. Warto przypomnieć, że poprzedni album, z którego pochodzi przebój „As It Was”, zapewnił muzykowi prestiżową statuetkę Grammy w kategorii Album Roku.

Użytkownicy serwisu streamingowego będą mogli zobaczyć widowisko „Harry Styles: One Night in Manchester” w niedzielę, 8 marca. Transmisja rozpocznie się punktualnie o godzinie 20:00 czasu polskiego. Oznacza to, że wielbiciele talentu Brytyjczyka otrzymają dokładnie dwie doby na zapoznanie się z tekstami z nowej płyty, aby móc w pełni uczestniczyć w domowej premierze materiału z krążka „Kiss All the Time. Disco, Occasionally”.

