Fani wybrali faworytkę na Eurowizję 2026. Wyniki głosowania nie pozostawiają złudzeń

Już 7 marca stacja telewizyjna wyemituje koncert preselekcyjny, a nazwisko reprezentanta Polski na Eurowizji 2026 poznamy dzień później, 8 marca. Choć oficjalny werdykt pozostaje niewiadomą, pewne wskazówki płyną od najwierniejszych obserwatorów konkursu. Dziennik Eurowizyjny przeprowadził doroczny plebiscyt "Nasz Faworyt", którego wyniki w przeszłości bywały prorocze. Warto przypomnieć, że w 2025 roku społeczność ta trafnie wytypowała Justynę Steczkowską, która ostatecznie pojechała do Bazylei. W tegorocznej edycji głosowanie oparto na systemie sumującym poparcie ze strony internetowej, Instagrama oraz grupy na Facebooku, gdzie każda platforma miała wagę 70 punktów. Wyniki wskazują na wyraźną dominację jednej z kandydatek.

Faworytka plebiscytu "Nasz Faworyt". Zmiażdżyła konkurencję

Decyzją internautów bezapelacyjną zwyciężczynią została Alicja Szemplińska. Artystka ze swoim utworem „Pray” zdominowała rywalizację na wszystkich polach, zdobywając 34 proc. głosów na stronie www, 26,4 proc. na Facebooku oraz 23,3 proc. na Instagramie. Przełożyło się to na łączny wynik 59 punktów i bezpieczną przewagę nad resztą stawki. Drugie miejsce zajęła Basia Giewont z piosenką „Zimna Woda”, uzyskując między innymi 21,6 proc. poparcia na Instagramie. Podium uzupełniła Anastazja Maciąg z utworem „Wild Child”. Takie rozstrzygnięcie pokrywa się ze spekulacjami, które od dawna stawiają Szemplińską w roli faworytki do wyjazdu na Eurowizję. Czy fani mają rację, dowiemy się oficjalnie w Dzień Kobiet.

Szczegółowe wyniki głosowania fanów na Eurowizję 2026

Oto ostateczna klasyfikacja punktowa w plebiscycie Dziennika Eurowizyjnego: na czele stawki znalazła się Alicja Szemplińska z dorobkiem 59 punktów. Za nią uplasowała się Basia Giewont, gromadząc 40 punktów, a trzecią lokatę zajęła Anastazja Maciąg z wynikiem 37 punktów. Dalsze miejsca przypadły kolejno: Staśkowi Kukulskiemu (25 punktów) oraz Jeremiemu Sikorskiemu (19 punktów). Szóste miejsce zajął Piotr Pręgowski (13 punktów), a tabelę zamykają Karolina Szczurowska (9 punktów) i Ola Antoniak z wynikiem 8 punktów.

