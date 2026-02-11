Justyna Steczkowska już wybrała. To nagranie nie pozostawia żadnych złudzeń

Justyna Steczkowska doskonale wie, jak podgrzać atmosferę wokół konkursu piosenki Eurowizji. Choć od jej ostatniego występu w barwach Polski minął rok, a utwór "Gaja" okazał się wielkim hitem, emocje wciąż nie opadły. Wiele osób wciąż ma w pamięci 14. miejsce w finale, które przez licznych fanów i ekspertów zostało uznane za mocno zaniżone. Nie zmienia to faktu, że artystka ugruntowała swoją pozycję jako absolutna ikona tego formatu. Teraz, gdy zbliża się Finał Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2026, zaplanowany na 7 marca, oczy wszystkich znów zwrócone są na nią. Czy królowa namaściła swoją następczynię?

Eurowizja 2026 - oceniam "Wild Child" w obecności Anastazji Maciąg

Wymowne nagranie diwy

Gwiazda nie bawiła się w dyplomację i postanowiła odkryć karty. Na jej profilu w serwisie TikTok pojawiło się wideo, które błyskawicznie obiegło sieć. Justyna Steczkowska oficjalnie udzieliła poparcia jednej z kandydatek. Jej serce skradła Alicja Szemplińska, która walczy o bilet do Wiednia z utworem "Pray". To gest, który w świecie show-biznesu ma ogromne znaczenie i może wpłynąć na głosy widzów.

"Przesłuchałam twoją piosenkę i jestem pod ogromnym wrażeniem. Masz wspaniały głos, piosenka jest o czymś, ma wielką siłę i myślę, że reprezentowałabyś nasz kraj naprawdę godnie. Życzę ci z całego serca powodzenia. Trzymam kciuki, jesteś fantastyczną wokalistką. Niech ci się wiedzie" - powiedziała Steczkowska do Alicji Szemplińskiej.

Kto jeszcze walczy o wyjazd do Wiednia?

Choć poparcie diwy to potężny atut, konkurencja nie śpi. O miano reprezentanta Polski na jubileuszowym konkursie walczy grono ambitnych artystów. Czy Alicja Szemplińska pokona rywali? Oto pełna lista uczestników preselekcji, którzy staną w szranki: