Justyna Steczkowska już wybrała. To nagranie nie pozostawia żadnych złudzeń

Wydawało się, że po zeszłorocznym sukcesie komercyjnym "Gai" kurz już opadł, ale nic bardziej mylnego. Justyna Steczkowska znów jest na ustach wszystkich fanów Eurowizji. Diwa polskiej sceny przerwała milczenie i w wymownym nagraniu wskazała, komu chciałaby przekazać pałeczkę. Czy jej faworytka poradzi sobie z presją?

Justyna Steczkowska doskonale wie, jak podgrzać atmosferę wokół konkursu piosenki Eurowizji. Choć od jej ostatniego występu w barwach Polski minął rok, a utwór "Gaja" okazał się wielkim hitem, emocje wciąż nie opadły. Wiele osób wciąż ma w pamięci 14. miejsce w finale, które przez licznych fanów i ekspertów zostało uznane za mocno zaniżone. Nie zmienia to faktu, że artystka ugruntowała swoją pozycję jako absolutna ikona tego formatu. Teraz, gdy zbliża się Finał Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2026, zaplanowany na 7 marca, oczy wszystkich znów zwrócone są na nią. Czy królowa namaściła swoją następczynię?

Wymowne nagranie diwy

Gwiazda nie bawiła się w dyplomację i postanowiła odkryć karty. Na jej profilu w serwisie TikTok pojawiło się wideo, które błyskawicznie obiegło sieć. Justyna Steczkowska oficjalnie udzieliła poparcia jednej z kandydatek. Jej serce skradła Alicja Szemplińska, która walczy o bilet do Wiednia z utworem "Pray". To gest, który w świecie show-biznesu ma ogromne znaczenie i może wpłynąć na głosy widzów.

"Przesłuchałam twoją piosenkę i jestem pod ogromnym wrażeniem. Masz wspaniały głos, piosenka jest o czymś, ma wielką siłę i myślę, że reprezentowałabyś nasz kraj naprawdę godnie. Życzę ci z całego serca powodzenia. Trzymam kciuki, jesteś fantastyczną wokalistką. Niech ci się wiedzie" - powiedziała Steczkowska do Alicji Szemplińskiej.

Alicja Szemplińska
Kto jeszcze walczy o wyjazd do Wiednia?

Choć poparcie diwy to potężny atut, konkurencja nie śpi. O miano reprezentanta Polski na jubileuszowym konkursie walczy grono ambitnych artystów. Czy Alicja Szemplińska pokona rywali? Oto pełna lista uczestników preselekcji, którzy staną w szranki:

  • Basia Giewont z propozycją "Zimna woda"
  • Stasiek Kukulski wykonujący "This too shall pass"
  • Anastazja Maciąg z piosenką "Wild Child"
  • Piotr Pręgowski i jego "Parawany Tango"
  • Jeremi Sikorski śpiewający "Cienie przeszłości"
  • Karolina Szczurowska z utworem "Nie bój się"
  • Wspomniana faworytka diwy, Alicja Szemplińska - "Pray"
  • Ola Antoniak z kawałkiem "Don't you try"
