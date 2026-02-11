Agnieszka Kotońska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TTV. Popularność przyniósł jej program "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym szybko dała się poznać jako barwna, bezpośrednia i pełna energii osobowość. Dziś jest nie tylko celebrytką, ale też aktywną influencerką, która regularnie dzieli się z obserwatorami swoim życiem. Tym razem postanowiła wrócić do przeszłości i pokazać, jak ogromną drogę przeszła - nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim mentalnie.

Ważyła ponad 100 kilogramów. Telewizyjna gwiazda mówi, jak schudła!

Jeszcze kilka lat temu Kotońska ważyła ponad sto kilogramów. Dziś jej sylwetka jest nie do poznania - schudła ponad 40 kilogramów i zupełnie zmieniła styl życia. Metamorfoza nie była jednak efektem chwilowej diety-cud, lecz długiego procesu!

Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała zestawienie dawnych fotografii z aktualnymi zdjęciami. Różnica jest uderzająca.

Ćwiczyła w domu, często w samotności, zmagając się nie tylko ze zmęczeniem, ale i z własnymi kompleksami. Towarzyszyły jej łzy, zwątpienie i myśl, że może nie podołać. Mimo to nie przestała próbować. Każdy kolejny dzień był walką!

Z czasem odważyła się wyjść ze swojej strefy komfortu. Pierwsza wizyta na siłowni, pierwsze przebiegnięte kilometry, pierwsze treningi, które zamiast wstydu zaczęły przynosić satysfakcję. Punktem przełomowym okazał się start w biegu na 5 kilometrów i zdobycie medalu. Dla wielu to drobnostka, dla niej - symboliczny moment.

Kotońska nie ukrywa również, że poza zmianą nawyków żywieniowych i aktywnością fizyczną korzystała z możliwości, jakie daje medycyna estetyczna. Operacja powiększenia biustu czy plastyka powiek były elementem procesu, który miał sprawić, że poczuje się lepiej w swoim ciele. Otwarcie mówi o tych decyzjach, podkreślając, że nie ma w tym nic wstydliwego.

Wszystko zaczyna się w głowie. Decyzja podjęta lata temu prowadzi mnie do dziś — krok po kroku, dzień po dniu. Nie chodzi o perfekcję, lecz o konsekwencję i wiarę w to, że możesz więcej, niż myślisz. Wystarczy chcieć. Wystarczy zacząć. Zaczynałam na kocu, w domu — ze łzami w oczach, bez siły, bez wiary, czasem tylko z jedną myślą w głowie: „ ku**a nie dam rady”. Ćwiczyłam po cichu, wstydząc się własnych słabości, machając nogami przed telewizorem i próbując przekonać samą siebie, że jeszcze kiedyś będę silniejsza niż moje zwątpienie - czytamy w poruszającym wpisie.

