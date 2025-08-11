Zrzuciła 40 kg i wygląda obłędnie! Nowe zdjęcia Kotońskiej robią furorę

Agnieszka Kotońska od kilku lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci TTV. Popularność zdobyła dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Jednak prawdziwy rozgłos przyniosła jej spektakularna przemiana. Celebrytka zrzuciła bowiem ponad 40 kg, inspirując wiele osób do walki o lepszą formę. W licznych wywiadach nie ukrywała, że droga do obecnej sylwetki była pełna wyrzeczeń, wysiłku, a nawet chwil zwątpienia.

Ciężko było. Łzy, pot, ćwiczenia, dieta, suplementacja. (…) Każdy sobie myśli, że to tak łatwo zrzucić kilogramy i cieszyć się tym, ale to nie jest proste, jak wszyscy dookoła jedzą chipsy i piją prosecco, a ja wodę z cytryną - mówiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Agnieszka Kotońska schudła ponad 40 kilogramów. Teraz chwali się sylwetką

Obecnie 48-letnia gwiazda z dumą prezentuje efekty swojej pracy. Najnowsze zdjęcia, które pojawiły się na jej Instagramie, przedstawiają ją w żółtym bikini, podczas relaksu w parku wodnym. W opisie fotografii Kotońska zamieściła inspirujące słowa, które wywołały poruszenie wśród obserwatorów.

Jestem zwyczajną dziewczyną z małego miasta, która dzięki pracy, wierze i determinacji doszła tam, gdzie wielu nawet nie próbowało. I każdego dnia dziękuję temu na górze za to, że dał mi więcej, niż się spodziewałam - napisała w dość długim wpisie.

Pod postem szybko pojawiły się setki reakcji. Internauci chwalili nie tylko odwagę i wygląd celebrytki, ale też jej szczerość oraz motywującą postawę. W komentarzach nie brakowało słów uznania.

