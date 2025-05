Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" zrzuciła fatałaszki. Pokazała odchudzoną figurę i NOWY BIUST w skąpym bikini!

Agnieszka Kotońska to celebrytka, którą widzowie dobrze znają z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". 48-latka w ciągu ostatnich miesięcy bardzo się zmieniła. Udało jej się schudnąć aż 40 kg, a metamorfozę widać gołym okiem. Kotońska ciężko trenuje, a dzięki zdrowej diecie kilogramy samie lecą.

Kotońska schudła i powiększyła sobie biust

Kotońska w zeszłym roku wyznała, że udało jej się zejść do wagi 64 kg. Przy wzroście 174 cm to świetny wynik! Zresztą wystarczy spojrzeć na jej zdjęcia, by zobaczyć ogromną różnicę w wyglądzie celebrytki.

Internet pęka w szwach od przerabianych zdjęć. Pozowane, dopieszczone w Photoshopie. Każdy moment dopracowany, każda niedoskonałość wymazana, zlikwidowana, podkręcona. A przecież nikt nie jest doskonały, idealny - ja też nie jestem, bo nie ma ludzi idealnych. Mam niedoskonałości, mam zmarszczki i mam też czasem podpuchnięte oczy, ale tak jest. Tak wygląda życie, tak właśnie wyglądamy bez makijażu. Nie porównuj się do nikogo - JESTEŚ PIĘKNA I JESTEŚ DOSKONAŁA. Jesteś taka, jaka masz być dla siebie! - pisała niedawno Kotońska.

48-latka doskonale czuje się w swojej nowej skórze i nie można się temu dziwić. Dumna z efektów diety zaprezentowała się ostatnio w samym bikini. Gdy zrzuciła fatałaszki, jej fani komentowali z zachwytem i nową figurę Agnieszki i... jej nowy biust. Celebrytka bowiem powiększyła sobie piersi. W marcu udała się do kliniki w Czechach, gdzie odrobinę podrasowała swoje proporcje.

Nie będę podawać, ile mam mililitrów ani jakie dokładnie są moje implanty. Dlaczego? Bo nie chcę znowu widzieć nagłówków typu: "Kotońska zrobiła za duży/za mały biust", "Mogła wybrać inny kształt", "Ja bym zrobiła inaczej". Każda kobieta ma inne potrzeby i inne oczekiwania, dlatego to, co pasuje mi, niekoniecznie będzie dobre dla kogoś innego. Dlatego nie sugerujcie się mną. Wybierajcie to, co jest najlepsze dla was - informowała w sieci.

Kim jest Agnieszka Kotońska?

Agnieszka Kotońska to jedna z osób, które pojawiają się w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" stacji TTV, a którym udało wybić się w show-biznesie. Jej instagramowy profil śledzi aż ponad 360 tys. obserwujących. Fani influencerki mogą liczyć na jej zdjęcia z życia prywatnego i rady dotyczące odchudzania. Kotońska przeszła ogromną przemianę na oczach swoich wielbicieli.

Gdy zaczęła występować w "Gogglebox", wyglądała zupełnie inaczej. Na antenie towarzyszyli jej mąż, z którym jest od dekad, oraz syn. Kotońska urodziła go jako 16-latka. Teraz 48-letnia celebrytka jest już babcią kilkuletniego Tymka.

