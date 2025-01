Kotońska zrobiła to z mężem w kościele, a Rozenek z Majdanem w kinie... Ale Anna Mucha przebija wszystkich!

Gdy w nowym programie "Królowa przetrwania" koleżanki zapytały Agnieszkę Kotońską o najdziwniejsze miejsce, w którym uprawia seks, odpowiedziała bez namysłu, że był to kościelny konfesjonał. Kolorowe portale zwariowały, a na celebrytkę spadła lawina hejtu. Choć okazuje się, że nie ona jedyna uprawiała seks w kościele. - Nie było penetracji, był petting (pieszczoty - przyp. red.). I to było w kościele św. Anny w Danii - powiedział swego czasu Czesław Mozil (45 l.).

I choć wybór kościoła na miejsce intymnych zbliżeń jest kontrowersyjne, to już samo uprawianie seksu w miejscu publicznym raczej nie szokuje. Zwłaszcza, że nawet gwiazdy przyznają, gdzie sprawiały sobie przyjemność. - Przepraszam bardzo, samochód służy do różnych rzeczy. Do jeżdżenia, do myślenia, a czasami nawet do uprawiania miłości, oczywiście, że tak – wyznał swego czasu Michał Żebrowski (52 l.).

NIE PRZEGAP: Erotyczne nagranie z Anną Muchą trafiło do sieci. Przeżywała orgazm i została nakryta! SZOKUJĄCE WIDEO

Anna Mucha deklaruje: Lubię seks w nietypowych miejsach

Lubię seks w nietypowych miejscach. Na szczęście żadna stewardessa nas nie nakryła

- śmiała się w jednym z wywiadów Anna Mucha (44 l.). Aktorka wie nawet, którymi liniami nie warto latać, gdy ma się chęć na psoty w samolocie.

W podróży najlepszy jest seks. Koniecznie wybierajcie długie dystanse. Chociaż klasy ekonomicznej w samolotach Air France nie polecam

- powiedziała Mucha.

Jej zdanie podziela Edyta Górniak (52 l.), która w jednym z wywiadów wspomniała, że w samolotowej toalecie było trochę zbyt ciasno.

ZOBACZ TAKŻE: Komiczne nagranie z Edytą Górniak podbija sieć. "Czekałam na to TRZY TYSIĄCE LAT". Znamy kulisy

Odważna okazuje się też Małgorzata Rozenek-Majdan (46 l.).

- Samochód - tylne siedzenie, kino, sauna na siłowni... Kuchnia! - powiedziała gwiazda na antenie TVN Style.

Piaszczysta, wakacyjna plaża skusiła natomiast aktorkę Adę Fijał (48 l.) oraz modelkę Joannę Krupę (45 l.). Ta druga razem z ówczesnym mężem skorzystała nawet z budki ratownika.

Psycholożka komentuje. Co to jest dogging?

Uprawienie seksu w miejscu publicznych dodaje zbliżeniu ogromnej dawki ekscytacji w związku z tym, że ktoś może nas nakryć. Rodzaj tego typu aktywności określa się mianem doggingu.

- To właśnie czerpanie satysfakcji z tego, że ktoś może mnie nakryć i oglądać – na żywo, ale także przez internet. Są osoby, dla których jest to jedyna forma osiągania przyjemności - mówi psycholożka i seksuolożka Katarzyna Kucewicz. - W moim poczuciu większą grupą takich osób są ludzie, którzy uprawiają seks w plenerze po to, by dodać pikanterii związkowi, żeby w jakiś sposób urozmaicić swoje życie seksualne. Chcą wprowadzić jakieś udziwnienie w relację, która była być może bardzo zwykła i w której seks był, nazwijmy to, pospolity, dość nudny, sztampowy - stwierdza specjalistka.