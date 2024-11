Gwiazdy "Gogglebox" schudły razem aż 300 kg! Jak tego dokonały? Ujawniamy! ZDJĘCIA

Patrycja Markowska to piratka drogowa. Jeździ nawet pod prąd! Uważajcie na tę czerwoną strzałę. Mamy wideo!

Program stacji TTV "Gogglebox" podbił serca Polaków, a zasiadający przed telewizorem i komentujący to, co w nim widzą, bohaterowie stali się gwiazdami. Z biegiem lat pięknieją na naszych oczach. I pozbywają się zbędnych kilogramów. I to całej masy kilogramów!

Gwiazdy programu "Gogglebox. Przed telewizorem" mają nowe ciała

Wspomniany "Big Boy" po operacji zmniejszenia żołądka oraz drakońskiej diecie schudł blisko 180 kg. Dziś z dumą odsłania wiszącą skórę brzucha. Sylwia Bomba (36 l.) od dziecka walczyła z nadwagą. Celebrytce niedawno udało się schudnąć 30 kg, dzięki czemu dziś śmiało paraduje w kostiumie kąpielowym, a niedawno wypuściła nawet własne suplementy na odchudzanie.

Wielkie wrażenie w ostatnich dniach robi metamorfoza Agnieszki Kotońskiej (47 l.). Uczestniczka programu schudła aż 40 kg!

Zaczęłam zdrowo jeść, co nie było łatwe, bo trzeba było to wszystko rozpracować, gotować. Teraz gotuję sobie sama, nie mam trenera, metodą prób i błędów zaczęłam eliminować produkty. Coś mi nie pasowało, coś odrzuciłam. Chleb jasny zamieniłam na ciemny, nie piję coli, nie piję napojów z bąbelkami

- wyjawiła.

Za siebie wziął się też strongman Krzysztof Radzikowski (43 l.), który masę wreszcie zamienił na rzeźbę. On również schudł 30 kilogramów.

Zobaczcie w naszej galerii wszystkie metamorfozy uczestników "Gogglebox. Przed telewizorem". Która robi największe wrażenie?