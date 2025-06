Odchudzona Kotońska smażyła się na słońcu w skąpym bikini. Z dumą odsłoniła zrobiony biust!

Agnieszka Kotońska już korzysta z wakacyjnej pogody! Na jej InstaStory pojawiły się nagrania z urlopu. I to jakie! Celebrytka pozowała do nich ubrana tylko w skąpy kostium kąpielowy, który ledwo trzymał jej powiększony biust. Odchudzona Kotońska z dumą wypinała pierś do przodu i chwaliła się płaskim brzuchem. Widać, że świetnie czuje się we własnej skórze. Zobaczcie!