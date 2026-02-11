Twórcy "M jak miłość" zafundowali fanom prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Odcinek wyemitowany na początku lutego wstrząsnął publicznością - serialowa Franka zmarła po dramatycznym pęknięciu tętniaka aorty. Sceny rozpaczy Pawła Zduńskiego ścisnęły za gardło nawet najbardziej odpornych widzów. Decyzja Dominiki Kachlik o odejściu z produkcji była zaskoczeniem, ale jeszcze większym okazała się reakcja fanów. Teraz aktorka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazać, jak wyglądała praca na planie jej finałowych scen.

Tak wyglądało ostatnie nagranie Franki w "M jak miłość". Szokujące kulisy

Śmierć Franki wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Widzowie nie kryli żalu i wzruszenia, a wielu z nich przyznało, że dawno żaden wątek nie wywołał w nich tak silnych emocji. Sama Kachlik podkreślała, że nie spodziewała się aż takiego odzewu. Przyznała, że czytając wiadomości od fanów, była poruszona skalą wsparcia i ciepłych słów.

Choć dla odbiorców był to bolesny moment, na planie obok łez nie brakowało też uśmiechów. Aktorka opublikowała w sieci nagranie zza kulis, pokazujące ostatnie chwile pracy nad odcinkiem. Widać na nim skupienie ekipy, przygotowania do ujęć, ale też serdeczną atmosferę między aktorami. To zupełnie inny obraz niż ten, który widzowie zobaczyli na ekranie.

Co ciekawe, po dramatycznym odejściu bohaterki twórcy zdecydowali się jeszcze na jeden zabieg - Franka pojawiła się w wizjach i snach Pawła. Ten epizod również został już wyemitowany i ponownie wywołał ogromne emocje. Dla wielu fanów był symbolicznym domknięciem historii tej postaci.

