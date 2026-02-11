Szczupluteńka Kasia Moś w skąpym wdzianku! 9 miesięcy po porodzie chwali się płaskim brzuchem

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-11 10:09

Na InstaStory Kasi Moś pojawiły się nagrania z wyjazdu gwiazdy do Tajlandii. Piosenkarka opuściła mroźną Polskę, by razem z synkiem zaznać nieco ciepła. Przy okazji pokazała swoją fenomenalną figurę. Aż trudno uwierzyć, że małego Amadeusza urodziła zaledwie 9 miesięcy temu - w maju 2025 r. Na ujęciach wygląda przepięknie! Tylko zerknijcie na jej brzuch...

Ciąża Kasi Moś była jednym z bardziej komentowanych wątków show-biznesowych wiosny 2025. Piosenkarka, znana z silnego głosu i występu na Eurowizji w 2017 r., ogłosiła ciążę pod koniec 2024 r., a w kolejnych miesiącach nie zwalniała tempa, nawet będąc w mocno zaawansowanym stanie. Śpiewała na koncertach, pokazywała ciążowy brzuszek w programach telewizyjnych i aktywnie promowała się w mediach społecznościowych aż do samego rozwiązania.

Wokalistka zdradziła mediom, że marzyła o obecności ukochanej muzyki i bliskich podczas porodu, a nawet żartowała, że zabrałaby ze sobą… psa!

Kasia Moś została mamą

Największe marzenie Kasi, udany poród, już się spełniło. 9 maja 2025 r. piosenkarka urodziła syna Amadeusza. Jego imię nie jest przypadkowe - pochodzi od słów znaczących "kochający Boga" i jednocześnie nawiązuje do muzycznej pasji Moś. Gwiazda informację o narodzinach ogłosiła w sieci, publikując zdjęcie, na którym jej maluszek "przywitał się" z fanami w zabawny sposób. Partner artystki, neurochirurg Łukasz Grabarczyk, był obecny przy porodzie, który odbył się przez planowane cesarskie cięcie w warszawskim szpitalu.

Ale to nie koniec! Miesiąc po porodzie Kasia Moś wróciła na scenę i… wyglądała obłędnie! Podczas Festiwalu w Opolu zaprezentowała szczupłą sylwetkę w obcisłej mini, co wywołało szok - wiele osób nie mogło uwierzyć, że jeszcze kilka tygodni temu Kasia była w ciąży. Artystka sama przyznała w rozmowie z Super Expressem, że nie wie, jak to możliwe, choć zgadywała, że to może być zasługa genów albo diety wegetariańskiej, która towarzyszy jej od dłuższego czasu.

A może to to, że nie jem mięsa ani ryb i to o to chodzi. Zachęcam wszystkich do wegetarianizmu! - mówiła.

Kasia Moś nie tylko błyskawicznie wróciła do pracy, ale też promuje aktywny i zdrowy styl życia po porodzie. W mediach społecznościowych i wywiadach podkreślała, że chce łączyć macierzyństwo z karierą, a obecność synka Amadeusza motywuje ją jeszcze bardziej do działania. Ostatnio zabrała malucha do Tajlandii!

Moś w Tajlandii z 9-miesięcznym synkiem. Pokazała perfekcyjną figurę. Wszyscy zerkają na brzuch

Na instagramowym profilu piosenkarki pojawiły się krótkie nagrania i zdjęcia z Tajlandii. Widać na nich roześmianą i szczęśliwą Moś z synkiem. Nie sposób nie zerkać na lekko umięśniony brzuch Kasi! Tak wygląda zaledwie 9 miesięcy po porodzie. Zdjęcia znajdziecie w galerii!

Niebo - napisała piosenkarka.

I dodała, mówiąc o synku:

Dwa lata temu tutaj sobie ciebie wymarzyliśmy i wróciliśmy tutaj z tobą. A tym wszystkim, którzy chcieli zrobić nam krzywdę, życzymy tego, co my mamy teraz. Prawda broni się dłużej, ale zawsze się obroni.

