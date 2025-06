Kasia Moś zachwyciła figurą miesiąc po porodzie. Znamy jej sekret. Tych rzeczy nie zje

Kasia Moś ujawnia sekret rewelacyjnej figury miesiąc po porodzie

Kasia Moś była jedną z gwiazd Festiwalu w Opolu. Wokalistka wróciła do pracy zalewie miesiąc po urodzeniu dziecka. Na scenie prezentowała się perfekcyjnie. Jaki jest jej sekret?

- Jestem bardzo szczęśliwą dziewczyną. Nasz Amadeusz ma miesiąc i sześć dni - powiedziała nam Kasia Moś, a jej oczy błyszczały prawie tak samo, jak seledynowa sukienka, w której wystąpiła w Opolu. - Co zrobiłam, że tak wyglądam? Nie wiem, dzięki czemu tak szybko wróciłam do formy. Może to genetyczna sprawa? - zastanawia się Kasia.

A może to to, że nie jem mięsa ani ryb i to o to chodzi. Zachęcam wszystkich do wegetarianizmu!

- zdradziła nam Kasia Moś.

Kasia Moś o narodzinach synka i partnerze. Jak sprawdza się jako tatuś?

Za kulisami towarzyszył jej malusi synek i jego tata, znany neurochirurg Łukasz Grabarczyk (43 l.). O mężczyźnie stało się głośno kilka miesięcy temu, gdy jeden z portali opublikował kontrowersyjne informacje na temat jego życia.

Za kulisami w Opolu świeżo upieczeni rodzice byli nierozłączni.

- Bardzo go podziwiam, kocham go jeszcze dziesięć razy bardziej za to, jakim człowiekiem się okazał w trakcie ciąży i po porodzie - wyjawiła nam artystka, gdy zapytaliśmy o jej partnera i o to, jak spisuje się w roli tatusia. - To wszystko pokazało, że dobrze wybrałam. Że warto było czekać. Bo czekałam na to swoje szczęście parę dobrych lat. Nie jestem już najmłodsza. Ale cieszę się z tego, jak wygląda dziś moje życie. Planuję koncertować, występować, a to dla mnie tak samo ważne, jak moja rodzina - wyznała nam wzruszona gwiazda.

