Spotkanie z bohaterami "Gogglebox. Przed telewizorem" odbyło się w miniony weekend, a Agnieszka Kotońska przybyła tam razem z mężem. Już przy wejściu na wydarzenie przykuła uwagę nie tylko mediów, ale i innych uczestników, którzy nie mogli oderwać wzroku od jej nietypowej stylizacji. Gwiazda nie boi się eksperymentować z modą!

Agnieszka Kotońska w nietypowej stylizacji. Co ona ma na głowie?!

Agnieszka Kotońska postawiła na zestawienie kontrastów: krótką futrzaną kurtkę podkreślającą sylwetkę i ogromną futrzaną czapę. Całość uzupełniły dopasowanie spodnie, śniegowce oraz mocny makijaż i długie włosy.

Nie zabrakło też momentów czułości. Agnieszka Kotońska chętnie pozowała z mężem, tuląc go i obdarowując buziaczkami. Nie od dziś wiadomo, że ich relacja jest pełna ciepła oraz dystansu, a ich obecność na spotkaniu była nie tylko okazją do rozmów z fanami, ale też do celebrowania wspólnych chwil.

Kim jest Agnieszka Kotońska?

Agnieszka Kotońska zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" na TTV. Jej cięte komentarze, żartobliwe utarczki z mężem i pełne humoru reakcje szybko zyskały sympatię widzów.

Kotońska występuje w "Gogglebox" razem z mężem Arturem i synem Dajanem, niemal od 3. sezonu show. W przeszłości pojawiła się także w programach TTV takich jak: "99 – gra o wszystko", "Walk the Line. Prosto do celu", "Orzeł czy reszka" oraz "Back to School. Prawdziwy egzamin".

