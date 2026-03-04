26-letnia influencerka nie żyje po "operacji marzeń"! Dramat po powiększeniu piersi

Zmarła po "operacji marzeń". Smutne wieści!

O śmierci Derlei Alves poinformowały brytyjskie media, m.in. "Daily Mail" oraz "The Sun". 26-latka była mamą i twórczynią internetową, obserwowaną na Instagramie przez około 30 tysięcy osób. 20 lutego 2026 roku przeszła operację powiększenia piersi. Jak relacjonowano, wkrótce po zabiegu zaczęła odczuwać silny ból brzucha. Objawy okazały się na tyle poważne, że kobieta trafiła do szpitala.

Nie żyje popularna influencerka. Miała tylko 26 lat!

Lekarze zdecydowali o przeprowadzeniu szczegółowych badań. W kolejnych dniach influencerka przeszła jeszcze dwie operacje. Podczas nich medycy mieli naprawiać uszkodzenia jelit, a także usunąć jeden z jajników. Mimo podjętych działań jej stanu nie udało się ustabilizować. 28 lutego Derleya Alves zmarła w Szpitalu Miejskim w Marabá, w północnej Brazylii.

Zespół medyczny placówki miał wskazać na możliwą wrodzoną wadę jelit, która mogła przyczynić się do ciężkiego przebiegu powikłań. Na ten moment nie ma informacji o podejrzeniu błędu medycznego. Trwa jednak ustalanie dokładnej przyczyny śmierci. Według lokalnych doniesień oczekiwany jest wynik badania histopatologicznego, który ma rzucić więcej światła na sprawę.

Nie wiadomo także, w której klinice przeprowadzono operację plastyczną. Szpital w Marabá nie udzielił dotąd szczegółowych odpowiedzi mediom. Sprawa jest w toku, a bliscy kobiety czekają na ostateczne wyniki badań.

Fani i rodzina wspominają zmarłą influencerkę

Śmierć 26-latki wywołała ogromne poruszenie w sieci. Jej siostra, Jessica, opublikowała w mediach społecznościowych serię wspólnych zdjęć i poruszający wpis. Nazwała Derleyę "wspaniałą kobietą" i podkreśliła, że była dla niej kimś więcej niż tylko siostrą - "drugą połówką" i najbliższą osobą na świecie.

Jednym z ostatnich materiałów opublikowanych przez influencerkę był film pokazujący okres rekonwalescencji po operacji. Widać na nim, jak mama pomaga jej dojść do siebie. Kilka dni wcześniej udostępniła również nagrania z chwil tuż przed zabiegiem. W emocjonalnym wpisie pisała, że powierza swoje życie Bogu i wierzy, że wszystko będzie dobrze. Post opatrzyła słowami: "Kolejne marzenie się spełnia".

