Za uśmiechem na parkiecie kryje się walka i łzy! Kulisy przygotowań Gałązki do "TzG"

Pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" zawsze budzi ogromne emocje - zarówno wśród widzów, jak i uczestników. Dla Pauliny Gałązki, która otwierała odcinek swoim pierwszym tańcem, stres był nieunikniony.

Absolutnie, ponieważ otwieraliśmy odcinek, więc dla mnie to było bardzo stresujące. To pierwszy taniec na tym parkiecie przed tak ogromną publicznością, więc nie ukrywam, że rzeczywiście tak, byłam zestresowana - mówi nam Paulina.

Michał Bartkiewicz, doświadczony tancerz i partner Pauliny, obserwował ją z uśmiechem i zachwytem.

Szczerze, bosko, bosko mi się pracuje z Pauliną. Naprawdę jest pracowita, zmotywowana i nie narzeka. No może tylko na ból ciała, ale to jest normalne. Trenujemy bardzo intensywnie, nie robimy dużo przerw - wyznał Michał "Super Expressowi".

Zobacz też: Już wiadomo kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Iwona Pavlović nie ma wątpliwości!

Stres, ból i banany w nagrodę! Tak trenuje Paulina Gałązka w "Tańcu z Gwiazdami"

Para zdradziła, że ich codzienne przygotowania są wyjątkowo wymagające. Zdarza się jednak czas na małe nagrody i przyjemności. Chociaż niektórzy z pewnością powiedzieliby, że to nic nadzwyczajnego, Paulina wyraźnie się cieszy z wody lub banana. Niezbyt wymagająca dziewczyna!

Michał na przykład pozwala mi w czasie przerwy zjeść pół banana albo na przykład, gdy jest inna przerwa, to w nagrodę pijemy wodę (...) teraz przerwa i czas pooddychać. Też są i takie - mówi podekscytowana Paulina Gałązka.

Treningi to nie tylko powtarzanie kroków i choreografii, ale też walka z własnym ciałem. Paulina nie ukrywa, że w trakcie przygotowań zdarzały się drobne kontuzje.

Już sobie nadwyrężyłam kolano, mam też nadwyrężenie łokcia, ale no cóż, takie jest życie... Na planie też to się zdarza. Często przy scenach kaskaderskich dochodzi do takich sytuacji - wyjawiła Paulina.

Zobacz również: Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" pełen niespodzianek. Na same kreacje wydano fortunę!

Mimo trudności, oboje podkreślają, że satysfakcja z postępów i wspólnych sukcesów przeważa nad zmęczeniem. Michał zaznacza, że Paulina jest wyjątkową uczennicą - chętna do nauki, uważna na szczegóły i gotowa na wysiłek, który wymaga praca w programie Polsatu. Takie podejście sprawia, że nawet najbardziej wymagające choreografie stają się możliwe do opanowania. Trzymamy za nich kciuki!

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz reż: "Taniec z Gwiazdami": Szok w tabeli wyników! Takiego faworyta nikt się nie spodziewał. Kto odpadł?

Zobacz naszą galerię: Stres, ból i banany w nagrodę! Tak trenuje Paulina Gałązka w "Tańcu z Gwiazdami"

48

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie