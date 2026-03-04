Monika Olejnik weszła w spódnicy, wyszła bez! Tak się skończyła wizyta w śródmieściu

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-03-04 4:46

Monika Olejnik (69 l.) to polska ikona mody, choć jej wybory wielu zaskakują. Tak jak ostatnio, gdy spacerowała po warszawskich ulicach w modnych fatałaszkach, ale jeden z nich... po drodze zgubiła. Monika po sklepach szalała, a spódnica została...

Monika Olejnik w spódnicy i bez... na środku ulicy

Piękna Monika Olejnik na ulicy Pięknej w Warszawie odwiedziła kilka witryn sklepowych, po czym udała się do krawcowej. Wystylizowana była jak zwykle perfekcyjnie i w zgodzie z trendami modowymi - brązowa kurtka - bomberka od ulubionej polskiej projektantki, Magdy Butrym, wyceniana na kilkanaście tysięcy, fioletowe kozaki MIU MIU warte 8 tysięcy złotych, w dłoni czarna torebka Balenciaga Bell Air warta prawie 20 tysięcy złotych i biała spódnica, która chyba sprawiła jej kłopot... Do krawcowej dziennikarka weszła w spódnicy, a wyszła.... bez! Na nogach miała jedynie białe, siatkowe rajstopy i cienką koronkową haleczkę. Niezrażona brakami w garderobie udała się jeszcze do drogerii, a następnie odjechała swoim wypasionym BMW.

Zobacz również: Tak nie wygląda przeciętna 69-latka! Olejnik zachwyca formą w mini

Monika Olejnik budzi sensację strojem

Jakiś czas temu "Super Express" pytał Monikę Olejnik o to, jak się czuje z tym że na warszawskich ulicach budzi sensację i często jest obiektem zainteresowania fotoreporterów. Okazuje się, że nawet myślała że ją śledzą specjalnym oprzyrządowaniem...

- No, nie powiem, że to jest dosyć... deprymujące. Kiedyś zapytałam się fotoreporterów, czy mają GPS-a pod moim samochodem, bo znajdują mnie w różnych miejscach Warszawy, ale powiedzieli, że tego nie wolno im robić. No cóż, no tak jest, trzeba się z tym liczyć. Najfajniejsze są komentarze - "Ooo idzie po ulicy i je loda". A co ma jeść? Bekon? Jestem wegetarianką!

- powiedziała nam rozbawiona gwiazda. Faktycznie - jej zdjęcia wyjątkowo często spływają do naszej redakcji. No to teraz będą komentarze jeszcze śmieszniejsze - "Ooo, idzie po ulicy bez spódnicy!"

Zobacz również: Monika Olejnik niczym panna młoda! Tak wybrała się na bal TVN-u. Hit czy kit?

Monika Olejnik weszła w spódnicy, wyszła bez
Galeria zdjęć 43
Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MONIKA OLEJNIK