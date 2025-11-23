Monika Olejnik niczym panna młoda! Tak wybrała się na bal TVN-u. Hit czy kit?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-23 15:57

Monika Olejnik była jedną z całego tłumu gwiazd, które 22 listopada stawiły się na corocznym Charytatywnym Balu Fundacji TVN. Kogo tam nie było! Pojawiły się nazwiska z pierwszych stron gazet, ale również dziennikarze. Byli aktorzy, były znane pary... Wszyscy wyglądali szalenie elegancko, królowały stonowane kolory jak czerń czy biel. Na biel postawiła również Monika Olejnik, która na czerwonym dywanie prezentowała się niczym oryginalna panna młoda!

Charytatywny Bal Fundacji TVN to dla wielu gwiazd impreza obowiązkowa, na którą przychodzą od lat. Wydarzenie przyciąga znanych i lubianych, ale czy można się dziwić? Wielki bal jest organizowany od ponad dwóch dekad, a zrezygnowano z niego tylko, gdy na świecie i w Polsce rozpanoszyła się pandemia koronawirusa.

W tym roku gwiazdy jak zawsze zadały szyku, prześcigając się w eleganckich stylizacjach. Już na pierwszy rzut oka było widać, że na czerwonym dywanie królują dwa kolory - klasyczna czerń i niewinna biel. Na bardziej szalone odcienie zdecydowały się Katarzyna Warnke czy Anita Werner, które wyglądały pięknie w czerwieni, Martyna Wojciechowska zachwycała posągową figurą w czekoladowej czerni, a Ewa Drzyzga przyciągała wzrok jasnym odcieniem fioletu. Ich zdjęcia znajdziecie w galerii!

69-letnia Monika Olejnik, która uwielbia bawić się modą, a bycie stylową ma we krwi, postawiła na biel. Jednak w jej przypadku nigdy nie ma mowy o nudzie, a klasyka zawsze jest okraszona ciekawym dodatkiem. Tym razem nie było inaczej!

Olejnik na balu fundacji TVN niczym panna młoda

Olejnik na czerwonym dywanie pozowała z partnerem u boku i z szerokim uśmiechem na twarzy. Widać było, że w swoim stroju czuła się jak ryba w wodzie. Wyglądała świetnie! Jej sukienka przywodziła na myśl awangardową kreację ślubną! Była cała biała, koronkowa i, choć wiele zakrywała, bo miała i golf, i długie rękawy, to jednak to i owo prześwitywało.

Olejnik strój uzupełniła czarną bielizną i czarnym paskiem nawiązującym do butów i stroju partnera, a przez ramię przewiesiła sobie... ogromne perły. Ten dodatek był bardzo w jej stylu - nadawał stylizacji nieco luzu. Gwiazda telewizji do bardzo eleganckiego stroju dobrała codzienną fryzurę i to też dodało jej nonszalancji. Wygląd w stylu glamour z idealną fryzurą, perfekcyjnym makijażem i "poważnymi" dodatkami to nie dla niej!

Jak wam się podoba? Warto dodać, że suknia Olejnik miała kilka warstw. Gdy dziennikarka podniosła wierzchnie, oczom fotografów ukazało się coś w rodzaju starodawnej krynoliny wykonanej z koronkowej tkaniny i usztywnień.

