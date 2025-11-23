Monika Olejnik niczym panna młoda! Tak wybrała się na bal TVN-u. Hit czy kit?

Charytatywny Bal Fundacji TVN to dla wielu gwiazd impreza obowiązkowa, na którą przychodzą od lat. Wydarzenie przyciąga znanych i lubianych, ale czy można się dziwić? Wielki bal jest organizowany od ponad dwóch dekad, a zrezygnowano z niego tylko, gdy na świecie i w Polsce rozpanoszyła się pandemia koronawirusa.

W tym roku gwiazdy jak zawsze zadały szyku, prześcigając się w eleganckich stylizacjach. Już na pierwszy rzut oka było widać, że na czerwonym dywanie królują dwa kolory - klasyczna czerń i niewinna biel. Na bardziej szalone odcienie zdecydowały się Katarzyna Warnke czy Anita Werner, które wyglądały pięknie w czerwieni, Martyna Wojciechowska zachwycała posągową figurą w czekoladowej czerni, a Ewa Drzyzga przyciągała wzrok jasnym odcieniem fioletu. Ich zdjęcia znajdziecie w galerii!

69-letnia Monika Olejnik, która uwielbia bawić się modą, a bycie stylową ma we krwi, postawiła na biel. Jednak w jej przypadku nigdy nie ma mowy o nudzie, a klasyka zawsze jest okraszona ciekawym dodatkiem. Tym razem nie było inaczej!

Olejnik na balu fundacji TVN niczym panna młoda

Olejnik na czerwonym dywanie pozowała z partnerem u boku i z szerokim uśmiechem na twarzy. Widać było, że w swoim stroju czuła się jak ryba w wodzie. Wyglądała świetnie! Jej sukienka przywodziła na myśl awangardową kreację ślubną! Była cała biała, koronkowa i, choć wiele zakrywała, bo miała i golf, i długie rękawy, to jednak to i owo prześwitywało.

Olejnik strój uzupełniła czarną bielizną i czarnym paskiem nawiązującym do butów i stroju partnera, a przez ramię przewiesiła sobie... ogromne perły. Ten dodatek był bardzo w jej stylu - nadawał stylizacji nieco luzu. Gwiazda telewizji do bardzo eleganckiego stroju dobrała codzienną fryzurę i to też dodało jej nonszalancji. Wygląd w stylu glamour z idealną fryzurą, perfekcyjnym makijażem i "poważnymi" dodatkami to nie dla niej!

Jak wam się podoba? Warto dodać, że suknia Olejnik miała kilka warstw. Gdy dziennikarka podniosła wierzchnie, oczom fotografów ukazało się coś w rodzaju starodawnej krynoliny wykonanej z koronkowej tkaniny i usztywnień.

