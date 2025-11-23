Tłum gwiazd na balu Fundacji TVN

Bal TVN to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie. Powstał jako inicjatywa Fundacji TVN, której celem jest pomoc osobom chorym oraz wspieranie placówek medycznych w Polsce. Każdej edycji towarzyszą aukcje i licytacje, z których środki przeznaczane są na leczenie dzieci czy zakup specjalistycznego sprzętu. Podczas balu organizatorzy podsumowują też minione dwanaście miesięcy działalności fundacji. W tym roku dochód z imprezy zasili działalność statutową fundacji w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wydarzenie co roku przyciąga największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Z czasem impreza zmieniła się w prawdziwą rewię mody, a sławy dwoją się i troją, by wspiąć się na szczyty elegancji. W tym roku dominowała klasyczne barwy - czerń i biel. Tylko kilka osób postanowiło zaszaleć z kolorem, w tym Marta Wierzbicka, która zaprezentowała się w efektownej, żółtej sukni przywodzącej na myśl księżniczki z animacji Disneya, Katarzyna Warnke czy Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Czar par na balu Fundacji TVN. Kto zachwycił najbardziej?

Na balu nie mogło zabraknąć jednej z największych gwiazd TVN-u - Małgorzaty Rozenek-Majdan, której towarzyszył Radosław Majdan. Prowadząca program "Bez kompleksów" jednocześnie zachwyciła i zadziwiła swoją kreacją. Jej suknia, utrzymana w głębokich odcieniach czerni i brązu, stanowiła połączenie elegancji i teatralnego przepychu. Uwagę przykuwał również wyjątkowy dodatek - efektowna torebka z długimi piórami.

Majdanowie byli jedną z wielu par, które pojawiły się na sobotnim balu. Na ściance zapozowali również Anita Werner z partnerem Michałem Kołodziejczykiem. Dziennikarka zachwyciła w czerwonej sukni. Równie elegancko zaprezentowali się Edyta i Cezary Pazurowie, Izabela Janachowska-Jabłońska z mężem Krzysztofem Jabłońskim, Katarzyna Sokołowska z Arturem Kozieją, Aleksandra i Michał Żebrowscy czy Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski.

Jedną z najpiękniejszych par wieczoru bez wątpienia byli Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Prowadząca "Hotel Paradise" zachwycała w dwuczęściowej kreacji w kolorze soczystej czerwieni. Jej ukochany zdecydował się na klasyczny garnitur z muszką.

