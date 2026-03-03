Ślub Viki Gabor? Sara James mówi wprost, co o tym myśli

Viki Gabor szykuje się do ślubu, a Sara James komentuje

Temat romskiego ślubu Viki Gabor od kilku tygodni elektryzuje fanów gwiazdy. Artystka, choć wciąż bardzo młoda, otwarcie mówi o poważnych planach na przyszłość, co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Wiele osób zastanawia się, jak na te doniesienia reagują jej rówieśnicy z branży. O zdanie zapytaliśmy Sarę James, która jest tylko rok młodsza od Viki, więc doskonale rozumie wybory młodego pokolenia.

Sara James komentuje zamążpójście Viki Gabor. Jej słowa dają do myślenia!

Pytanie padło wprost: co sądzi o decyzjach Viki, która - jak wynika z medialnych doniesień - już planuje zamążpójście? Widać było, że Sara nie była chętna do tego, żeby oceniać koleżankę z branży.

Nie wiem. Ja myślę, że w ogóle... dlaczego miałabym się też wypowiadać? To jest totalnie nie moje życie i dziewczyny też się nie wypowiadają na temat mojego. Więc uważam, że każdy niech robi, co chce. Jeśli kogoś kocha, to fantastycznie i thats it - mówi nam Sara James.

Jej odpowiedź była krótka, ale bardzo wymowna. Zamiast podsycać plotki czy wdawać się w analizowanie cudzych wyborów, postawiła na dojrzałość i szacunek do prywatności. W świecie show-biznesu, gdzie każda wypowiedź może zostać rozdmuchana do granic możliwości, taka postawa nie zdarza się często. Brawa dla niej? Dopytana, czy życzy koleżance szczęścia, odpowiedziała bez wahania.

Zdecydowanie i życzę wszystkim szczęścia. To jest chyba najważniejsze w życiu! - mówi "Super Expressowi" Sara James.

Rozmawiała Julita Buczek

