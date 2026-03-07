Kim jest Magdaleny Majtyki? Piotr Bartos też jest związany z branżą filmową

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-07 11:49

Informacja o śmierci Magdaleny Majtyki wstrząsnęła widzami. Od minionego czwartku trwały poszukiwania aktorki. Jej mąż, Piotr Bartos z nadzieją prosił w mediach społecznościowych o pomoc. Niewiele osób wie, że Bartos również jest związany z branżą filmową. Jego filmy kilkukrotnie były nagradzane. Kim jest mąż Magdaleny Majtyki?

  • Po zaginięciu Magdaleny Majtyki, jej ciało odnaleziono w lesie, a prokuratura bada przyczyny śmierci.
  • Mąż aktorki, Piotr Bartos, pogrążony w żałobie, jest uznanym twórcą filmowym i artystą wizualnym.
  • Odkryj więcej o karierze Piotra Bartosa i jego relacji z żoną, którą często fotografował.

Magdalena Majtyka nie żyje. Mąż pogrążony w żałobie

W piątek, 6 marca pojawiła się informacja, że poszukiwana od czwartku aktorka, Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało 41-latki zostało znalezione  w lesie W Biskupicach Oławskich (województwo dolnośląskie). Kilkanaście metrów dalej odnaleziono również samochód, który do niej należał. Sprawę bada prokuratura i przyczynę śmierci aktorki wyjaśni zaplanowana sekcja zwłok. Wcześniej jej mąż i przedstawiciele policji informowali o zaginięciu i poszukiwaniach.

Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy

- napisał wówczas na Facebooku jej mąż, Piotr Bartos, dodając dokładne informacje dotyczące miejsca, w którym kobieta była widziana po raz ostatni. Niestety kilkanaście godzin później policja przekazała tragiczne wieści. Mąż aktorki jest pogrążony w żałobie. Niewiele osób wie, że Piotr Bartos od lat także jest związany z branżą filmową.

Kim jest mąż Magdaleny Majtyki, Piotr Bartos?

Mąż Magdaleny Majtyki, Piotr Bartos, to wszechstronny artysta filmowy. Jako operator, montażysta i reżyser, skupia się głównie na filmach dokumentalnych i krótkometrażowych. Jego talent został doceniony na arenie międzynarodowej, czego dowodem jest nagroda dla pełnometrażowego filmu "Chłopiec z żabą" na festiwalu Nowe Horyzonty w 2015 roku, a wcześniej wyróżnienia na Shortcutz Amsterdam. Piotr Bartos realizuje się również w innych dziedzinach sztuk wizualnych. W mediach społecznościowych prezentuje swoje zdjęcia i grafiki, a także uwiecznia na fotografiach swoją żonę. W 2024 roku Magdalena publicznie wyraziła swój podziw dla jego talentu i radość z życia u boku tak kreatywnego człowieka.

Wczoraj po raz kolejny okazałeś się arcyzdolnym fotografem i co ważniejsze, wyrozumiałym i wspierającym partnerem. No i śmiechy były, a wiesz, jak ja lubię, gdy jest wesoło

- napisała wówczas Majtyka pod jednym z postów prezentujących prace artystyczne swojego męża.

Przeczytaj także:
Prawie 40 lat razem i wciąż trzymają jeden kurs. Poznali się na planie filmu i……
Super Express Google News
Grób Nikodema Mareckiego – tragicznie zmarłego młodego aktora
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Magdalena Majtyka