Potężna eksplozja w klubie nocnym. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, w tym dzieci

Grzegorz Kluczyński
2026-03-07 19:22

Nad ranem w peruwiańskim mieście Trujillo doszło do potężnej eksplozji w jednym z klubów nocnych. Jak przekazała agencja Associated Press na podstawie doniesień lokalnych władz, w wyniku zdarzenia ucierpiały 33 osoby, w tym troje dzieci. Pięciu poszkodowanych walczy o życie.

Wybuch w klubie nocnym! Dziesiątki rannych, w tym nieletni

i

Autor: Shutterstock

Wybuch w klubie nocnym w Trujillo. Policja szuka sprawców

Zdarzenie miało miejsce tuż przed wschodem słońca w popularnym lokalu rozrywkowym położonym na północno-zachodnim wybrzeżu Peru. Dziennikarze agencji Associated Press zaznaczają, że obszar ten regularnie doświadcza eskalacji gangsterskich porachunków. Służby na ten moment nie ustaliły tożsamości zamachowców, a powody przeprowadzenia tego brutalnego ataku pozostają całkowitą zagadką.

Zaledwie cztery tygodnie temu w tej samej aglomeracji zdetonowano inny ładunek wybuchowy. Tamta potężna detonacja zniszczyła konstrukcje dwudziestu pięciu budynków mieszkalnych, jednak zbiegiem okoliczności nikt nie stracił wtedy życia.

Fala przemocy w Trujillo. Region La Libertad tonie w eksplozjach

Peruwiańska prowincja La Libertad słynie z potężnych zasobów złota, co od dawna przyciąga zorganizowane grupy przestępcze. Mafie terroryzują mieszkańców wymuszeniami haraczy i w pełni kontrolują dzikie kopalnie cennego kruszcu. Tylko w 2025 roku państwowe statystyki zarejestrowały tam dwieście osiemdziesiąt sześć zamachów bombowych, z czego blisko połowa wydarzyła się bezpośrednio w Trujillo. Administracja publiczna znajduje się w skrajnie trudnym położeniu i podejmuje desperackie próby opanowania chaosu.

PERU
WYBUCH
KLUB NOCNY