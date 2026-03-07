Piotr Pręgowski na preselekcjach do Eurowizji 2026. Namalowany tors, pingwiny i parawany (tango)

Piotr Pręgowski w preselekcjach do Eurowizji

Piotr Pręgowski to jeden z uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2026. 7 marca został wyemitowany jego występ do piosenki "Parawany Tango". Utwór od samego początku wzbudzał wiele emocji. Jedni uważają, że to kicz i nie nadaje się na międzynarodowy konkurs. Inni twierdzą, że to wpadający ucho w kawałek, który dobrze reprezentuje to, co lubi przeciętny Polak. Pręgowski w konkursie postawił ewidentnie na żart, bo jego występu nie da się brać na serio. Aktor z "Rancza" postawił na koszulkę z namalowanym torsem, złote szorty i plastikową koronę. Na ekranach można było zobaczyć pingwiny w okularach przeciwsłonecznych i tytułowe parawany, które są typowe dla polskich wakacji nad Bałtykiem. Nadaje się na Eurowizję? Sami oceńcie.

Kim jest Piotr Pręgowski?

Piotr Pręgowski to polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, a także piosenkarz. Urodził się 15 lutego 1954 roku w Warszawie. Największą popularność zdobył rolą Pietrka w serialu komediowym "Ranczo". Występował również w wielu filmach, programach kabaretowych i na scenach teatralnych. Znany jest z charakterystycznego humoru i ról komediowych, które przyniosły mu dużą sympatię widzów w Polsce. W 2026 roku został najstarszym uczestnikiem w historii polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".

