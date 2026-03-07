Piotr Pręgowski na preselekcjach do Eurowizji 2026. Namalowany tors, pingwiny i parawany (tango)

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-07 19:46

Piotr Pręgowski ma już za sobą występ w preselekcjach do Eurowizji 2026. Wszyscy czekali na to, jak na scenie będą wyglądały jego "Parawany tango". Artysta postawił na występ iście kabaretowy. Największą uwagę zwraca jego strój. "Pietrek" miał... namalowany tors! Zobaczcie sami w naszej galerii.

Piotr Pręgowski w preselekcjach do Eurowizji

Piotr Pręgowski to jeden z uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2026. 7 marca został wyemitowany jego występ do piosenki "Parawany Tango". Utwór od samego początku wzbudzał wiele emocji. Jedni uważają, że to kicz i nie nadaje się na międzynarodowy konkurs. Inni twierdzą, że to wpadający ucho w kawałek, który dobrze reprezentuje to, co lubi przeciętny Polak. Pręgowski w konkursie postawił ewidentnie na żart, bo jego występu nie da się brać na serio. Aktor z "Rancza" postawił na koszulkę z namalowanym torsem, złote szorty i plastikową koronę. Na ekranach można było zobaczyć pingwiny w okularach przeciwsłonecznych i tytułowe parawany, które są typowe dla polskich wakacji nad Bałtykiem. Nadaje się na Eurowizję? Sami oceńcie.

ZOBACZ TAKŻE: Preselekcje Eurowizja 2026 - głosowanie SMS. Na jaki numer wysyłać? Cena, numery uczestników

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Kim jest Piotr Pręgowski?

Piotr Pręgowski to polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, a także piosenkarz. Urodził się 15 lutego 1954 roku w Warszawie. Największą popularność zdobył rolą Pietrka w serialu komediowym "Ranczo". Występował również w wielu filmach, programach kabaretowych i na scenach teatralnych. Znany jest z charakterystycznego humoru i ról komediowych, które przyniosły mu dużą sympatię widzów w Polsce. W 2026 roku został najstarszym uczestnikiem w historii polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".

Zobacz więcej zdjęć. Co tam się działo! Za nami preselekcje do Eurowizji 2026. Kandydaci szaleli! Kto wypadł najlepiej?

Radio ESKA Google News
Preselekcje do Eurowizji 2026
Galeria zdjęć 37
Jak dobrze znasz uczestników preselekcji do Eurowizji 2026?
Pytanie 1 z 24
Alicja Szemplińska pochodzi z Ciechocinka.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
PIOTR PRĘGOWSKI