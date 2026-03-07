Aż iskry lecą! Internauci nie zostawili suchej nitki na polskich kandydatach do Eurowizji. Komu oberwało się najbardziej?

Wielkie emocje, gorące nazwiska i walka o bilet do Wiednia! Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 rozpalają fanów muzyki do czerwoności. O reprezentowanie naszego kraju w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji walczy ośmioro artystów, a internet już huczy od spekulacji, kto pojedzie na wielki finał.

Tegoroczne eliminacje mają nietypową formułę. Telewizja Polska zrezygnowała z koncertu na żywo - występy nagrano wcześniej, a widzowie zobaczyli je 7 marca na antenie TVP1. Mimo prób zachowania tajemnicy z planu szybko zaczęły przeciekać informacje o tym, kto zrobił największe wrażenie.

Zobacz także: Piotr Pręgowski na preselekcjach do Eurowizji 2026. Namalowany tors, pingwiny i parawany (tango)

Kto ma największe szanse na wygraną i wyjazd na Eurowizję 2026?

Na scenie nie zabrakło świetnych głosów i młodych (oraz nieco starszych) artystów, którzy zrobili prawdziwe show. O wyjazd na Eurowizję walczą m.in. Alicja Szemplińska z utworem "Pray", Basia Giewont z piosenką "Zimna woda", Stasiek Kukulski ("This Too Shall Pass"), Anastazja Maciąg ("Wild Child") czy Jeremi Sikorski z utworem "Cienie przeszłości". Wśród uczestników znalazł się także aktor Piotr Pręgowski, który zaskoczył fanów numerem "Parawany Tango".

Zdaniem komentatorów najmocniejszymi kandydatami do zwycięstwa są Alicja Szemplińska oraz Basia Giewont. Pierwsza z nich postawiła na mieszankę soulu, hip-hopu i gospel, druga zaś przyciąga uwagę nowoczesną elektroniką połączoną z elementami polskiego folkloru.

Zobacz także: Alicja Szemplińska na preselekcjach do Eurowizji 2026. Jej kreacja przypominała zbroję

Czarnym koniem może jednak okazać się 18-letni Stasiek Kukulski. Młody wokalista nie ukrywa, że udział w Eurowizji to jego wielkie marzenie i szansa, by pokazać się szerokiej publiczności.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Zwycięzca krajowych eliminacji poleci do Wiednia, gdzie w maju odbędzie się jubileuszowa, 70. edycja Eurowizji. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja, a wielki finał odbędzie się 16 maja.

Internauci komentują aż iskry lecą

Tuż po występach kandydatów w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia i nagrania z koncertu TVP, a internauci rzucili się do komentowania. Nie wszystkim wszystko przypadło do gustu. Na co się skarżyli i co wytykali wokalistom?

"Skoro to są finaliści, to aż strach zapytać, jakie były inne propozycje. Przepraszam, ale to jest jakiś dramat", "Ja myślę, że z takimi piosenkami to nie mamy żadnych szans", "Dla mnie Piotr Pręgowski. Idealna na ten festiwal, ten sam poziom", "Najlepszy przykład na to, że głosowanie przed występami na żywo jest bez sensu" (występ Anastazji), "To się nie dzieje..." (występ Pręgowskiego), "W konkursie Eurowizji liczą się układy polityczne, a nie muzyka", "Słaba piosenka, on ma większe możliwości wokalne" (o Kukulskim), "Ta piosenka jest męcząca" (o "Pray" Szemplińskiej), "Jej maniera śpiewania jest straszna" (o Antoniak) .

Oczywiście nie brakowało też zachwytów:

"Stasiu najlepszy", "Stawiam na Olę Antoniak", "Basia Giewont! Zimna woda!", "Stasiek i Alicja rewelacja - ciężko wybrać kto powinien wygrać".

Zobacz także: Preselekcje do Eurowizji 2026 za nami. Kto wypadł najlepiej? Na scenie działo się SZALEŃSTWO

Zobacz więcej zdjęć. Michał Wiśniewski i Justyna Steczkowska są równolatkami! Oboje 2 razy byli na Eurowizji

STASIEK KUKULSKI O EUROWIZJI 2026 i... POWIĄZANIU Z NATALIĄ KUKULSKĄ

32