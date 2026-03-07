Śmiertelny wypadek w Tatrach. Ratownicy TOPR nie zdołali pomóc turyście

2026-03-07 20:46

W sobotę, 7 marca, górska wycieczka w Tatrach Zachodnich zakończyła się dramatem. Mężczyzna zsunął się z mocno zaśnieżonego, pochyłego stoku tuż pod Starorobociańskim Wierchem. Chociaż ratownicy TOPR błyskawicznie ruszyli na pomoc i przez ponad pół godziny prowadzili reanimację, poszkodowany zmarł na miejscu.

Wypadek na Starorobociańskim Wierchu. Świadkowie reanimowali mężczyznę

Informację o dramatycznym zdarzeniu przekazali centrali TOPR inni wędrowcy, którzy przypadkowo znaleźli się w pobliżu. Osoby obecne na szlaku od razu podjęły próbę ratowania poszkodowanego i rozpoczęły uciskanie klatki piersiowej. W tym samym czasie w kierunku masywu wystartował śmigłowiec ratunkowy z załogą na pokładzie. Niestety wspólne wysiłki turystów oraz przybyłych ratowników nie przyniosły skutku i stwierdzono zgon wędrowca. Po zakończeniu akcji zwłoki mężczyzny przewieziono bezpośrednio do Zakopanego.

Tragedia w Tatrach. Dwóch Polaków zginęło w lawinie!

Komunikat TOPR dla turystów. Ratownicy ostrzegają przed warunkami w Tatrach

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe kategorycznie zwraca uwagę na niezwykle wymagającą sytuację w Tatrach. O poranku ścieżki pokrywa twardy lód, z kolei w drugiej połowie dnia śnieżna pokrywa staje się grząska i mocno zapadająca. Wybierając się w wyższe partie, trzeba bezwzględnie posiadać specjalistyczny ekwipunek, czyli zestaw lawinowy, solidny kask, czekan oraz raki.

Służby utrzymują obecnie pierwszy poziom niebezpieczeństwa lawinowego na całym obszarze. Ratownicy nieustannie apelują o zdrowy rozsądek na szlakach i staranne przygotowanie do każdej górskiej wędrówki.

