2026-03-07 20:13

W sobotni poranek, 7 marca, na terenie Rafinerii Gdańskiej doszło do dramatycznego wypadku. Pracownik wykonujący obowiązki służbowe spadł z wysokości i mimo natychmiastowej akcji ratunkowej zmarł na miejscu.

Tragedia w Rafinerii Gdańskiej. Pracownik spadł z wysokości i zginął na miejscu

Autor: Canon_photographer/ Shutterstock

Upadek z wysokości podczas pracy

Do wypadku doszło na terenie zakładu przy ul. Elbląskiej w Gdańsku. Jak przekazał w rozmowie z RMF FM oficer prasowy gdańskiej policji Mariusz Chrzanowski, pracownik spadł z wysokości podczas wykonywania obowiązków służbowych. Mężczyzna nie przeżył mimo podjętych działań ratunkowych.

Służby w pełnej mobilizacji

Na miejsce skierowano policjantów z grupy dochodzeniowo‑śledczej, technika kryminalistyki, prokuratora oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej. Przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady i wykonano dokumentację fotograficzną. Działania służb trwały kilka godzin, a teren został zabezpieczony do czasu zakończenia czynności.

Oświadczenie Rafinerii Gdańskiej

Rafineria Gdańska potwierdziła, że natychmiast podjęto działania ratunkowe, jednak życia pracownika nie udało się uratować. Spółka poinformowała również, że powołano zespół powypadkowy współpracujący z organami państwowymi.

Z uwagi na trwające postępowanie Rafineria nie ujawnia szczegółów zdarzenia.

Rodzina otrzymała kondolencje

Zarząd Rafinerii Gdańskiej przekazał rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia. Śledczy badają, czy doszło do zaniedbań, błędu ludzkiego lub nieszczęśliwego splotu okoliczności.

