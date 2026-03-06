Matura z angielskiego - próbna 2026. Odpowiedzi do ściągnięcia 6.03.2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze próbnej matury z języka angielskiego. Uczniowie mogli zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi m.in. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz przygotowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej. Egzamin miał formę zbliżoną do właściwej matury i pozwala sprawdzić poziom przygotowania do majowego egzaminu.

Matura próbna z angielskiego poziom podstawowy do ściągnięcia arkusz cke i odpowiedzi

Arkusze CKE z próbnej matury z języka angielskiego publikujemy poniżej. Wkrótce artykuł zostanie uzupełniony o sugerowane odpowiedzi przygotowane przez eksperta, który przeanalizuje wszystkie zadania z arkusza. Dzięki temu maturzyści będą mogli porównać swoje rozwiązania i wstępnie ocenić wynik egzaminu.