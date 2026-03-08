Zaskakująca decyzja Marceliny Zawadzkiej w sprawie powrotu do Polski. "Wylecieliśmy późną nocą"

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-08 12:10

Marcelina Zawadzka po kilku miesiącach mieszkania w Dubaju podjęła radykalną decyzję o powrocie do Polski. Modelka po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie relacjonowała swoim fanom na Instagramie na bieżąco sytuację w Dubaju. W końcu jednak całą rodziną spakowali się, wsiedli do samolotu i wrócili do Polski.

Marcelina Zawadzka

i

Autor: AKPA
  • Marcelina Zawadzka podjęła nagłą decyzję o opuszczeniu Dubaju.
  • Powodem jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, która zagroziła jej bezpieczeństwu.
  • Modelka wraz z synkiem i narzeczonym opuściła Zjednoczone Emiraty Arabskie.
  • Sprawdź, czy Marcelina Zawadzka wróci na stałe do Polski.

Zaskakująca decyzja Marceliny Zawadzkiej w sprawie powrotu do Polski

Marcelina Zawadzka i jej narzeczony, Max Gloecker ze względu na jego pracę kilka miesięcy temu przeprowadzili się do Dubaju na stałe. Jednak ich rajskie życie w ostatnich dniach zamieniło się w istne piekło. Przez wybuch i eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie Marcelina Zawadzka nie mogła spać spokojnie. Modelka relacjonowała każdy dzień życia w obliczu wybuchających rakiet dosłownie nad głową. Choć mimo przerażenia przez długi czas utrzymywała, że jest bezpieczna, w końcu wraz z ukochanym podjęli radykalną decyzję, o której poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na InstaStories Marceliny Zawadzkiej na Instagramie w sobotę pojawił się kadr z samolotu. Widać na nim modelkę, która trzyma synka Leonidasa na kolanach i razem wyglądają przez okno.

Wczoraj późną nocą wylecieliśmy z Dubaju. Jeszcze nie jesteśmy w Polsce, ale już niedługo

- przekazała 7 marca w godzinach popołudniowych. Jak na razie Marcelina nie dała znać, czy już są na miejscu w Polsce. Zdjęcie z samolotu to jedyna informacja od momentu opublikowania tego komunikatu. Zarówno Zawadzka jak i jej partner nie zamieścili dalszych szczegółów.

Marcelina Zawadzka wyprowadziła się do Dubaju dla ukochanego

Marcelina Zawadzka decyzję o przeprowadzce do Dubaju w ubiegłym roku podjęła ze względu na pracę swojego ukochanego Maxa. 

Ten Dubaj pojawił się ze względu na Maksa. On nie jest Polakiem, poznaliśmy się w Meksyku w ogóle. Cieszę się, że on mnie nigdy do tych Niemiec nie ciągnął

- mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Super Expressem.

Wybraliśmy Dubaj, bo tam mieszkają brat Maksa z żoną i trójką dzieci. Mamy wokół czterolatka, czterolatka i sześciolatka. Leo obcuje z nimi i zaczyna już mówić po angielsku - a przecież ja mówię do niego po polsku, a tata po niemiecku. Mówi już "apple" (jabłko - tłum.) czy "open" (otwórz - tłum.). Ale kiedy nadal będę mówiła do niego po Polsku, na pewno i to wejdzie w krew

- tłumaczyła Zawadzka dosłownie na kilka dni przed atakami.

Przeczytaj także:
Marcelina Zawadzka przyznała się do swojego największego kompleksu. "Przez bius…
Marcelina Zawadzka wraca do Polski

i

Autor: Marcelina Zawadzka/ Instagram Marcelina Zawadzka wraca do Polski
Super Express Google News
Marcelina Zawadzka uciekła z Polski do Dubaju trafiła pod irańskie rakiety
Galeria zdjęć 30
Marcelina Zawadzka o bezpiecznym życiu w Dubaju
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Marcelina Zawadzka