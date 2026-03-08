Margaret ocenia swoje dawne stylizacje. Nie zostawiła na sobie suchej nitki. Słusznie? Sami sprawdźcie!

Margaret wspomina początki kariery

Małgorzata Jamroży, znana szerzej jako Margaret, od ponad dziesięciu lat utrzymuje się w czołówce rodzimego show-biznesu. Przepustką do wielkiej kariery okazał się dla niej utwór "Thank You Very Much", który błyskawicznie zdobył popularność nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ogromny rozgłos przyniósł piosenkarce odważny teledysk do tego singla, w którym wystąpiła w otoczeniu całkowicie nagich statystów.

Zanim jednak artystka na dobre zadomowiła się na scenie muzycznej, była jedną z najważniejszych postaci polskiej blogosfery modowej. W tamtym okresie, określanym mianem ery "szafiarek", Margaret wymieniano jednym tchem obok takich ikon internetu jak Jessica Mercedes czy Julia "Maffashion" Kuczyńska. Sukcesy wokalne pozwoliły jej zerwać z wizerunkiem wyłącznie influencerki modowej, choć zamiłowanie do eksperymentowania z wizerunkiem pozostało jej do dziś. Podczas wizyty w studiu Radia Eska piosenkarka miała okazję powrócić pamięcią do tamtych czasów i spojrzeć na swoje wybory modowe z 2016 roku.

Margaret ocenia modę z 2016 roku

Obecność gwiazdy w rozgłośni wiązała się z promocją nadchodzącego materiału muzycznego, bowiem wokalistka przygotowuje się do premiery pierwszej części tryptyku EP-ek składających się na nowy album. Przy tej okazji redakcja przygotowała dla niej specjalne zadanie o nazwie "2016 challenge". Podobnie jak wcześniej Blanka, tak i Margaret musiała wystawić oceny swoim dawnym kreacjom w skali od 1 do 10. Okazało się, że patrząc na zdjęcia sprzed lat, artystka nie miała dla samej siebie taryfy ulgowej i niektóre zestawy skomentowała w bardzo emocjonalny sposób.

Dziewczyny tak chodzą dzisiaj. To dokładnie moja sytuacja. Gdy ja tak chodziłam, wszyscy łapali się za głowę, że co ona ubrała, 10 lat później, proszę bardzo, ikona mody. Nie ma się z czego śmiać. 6/10 - mówiła Margaret o zestawie z czarnymi spodniami i futerkiem.

Co z innymi stylizacjami? Reakcje Margaret znajdziecie w opisach do zdjęć!

