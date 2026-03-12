Ewa Skibińska łapała pozy na czerwonym dywanie. Nagle guzik się odpiął i pokazała, co miała pod bluzką

Ewa Skibińska udowadnia, że prawdziwy seksapil nie ma wieku! Aktorka, którą widzowie pokochali za role w serialach i teatrze, dziś - po sześćdziesiątce - zachwyca pewnością siebie i zmysłowością. A internauci nie mogą oderwać od niej wzroku. Wystarczy jedno zdjęcie, jedna poza, by w sieci zrobiło się naprawdę gorąco. Gwiazda nie ukrywa, że z biegiem lat czuje się coraz lepiej w swojej skórze. Jak podkreślała w rozmowach, dziś bardziej docenia wolność i samą siebie.
Jest coś we mnie z uwodzicielki, czuję się nosicielką młodości – wyznała Skibińska, podkreślając, że wciąż ma marzenia i nie przestaje cieszyć się życiem.
Skibińska ma wielu fanów - i jej talentu, i urody
Na jej profil w mediach społecznościowych zaglądają tysiące fanów. Nic dziwnego! Skibińska potrafi pokazać się w niezwykle zmysłowy sposób, a przy tym ma ogromny dystans do siebie. Jakiś czas temu opublikowała zdjęcia z odważnej sesji, do której pozowała na przezroczystym krześle ubrana w czarną marynarkę i szpilki. Wystarczyło kilka kadrów, by internet zapłonął od komentarzy. Internauci nie szczędzili komplementów.
"Bogini piękności", "Bardzo seksi", "Cudowna figura" - pisali zachwyceni.
Aktorka pokazuje, że dojrzałość może być ogromnym atutem. Dba o formę, regularnie ćwiczy i prowadzi zdrowy tryb życia (nie zawsze tak było - Skibińska miała bowiem problem z alkoholem). Co ciekawe, nie próbuje za wszelką cenę ukrywać upływu czasu. Wręcz przeciwnie, chętnie pokazuje swoje zmarszczki i naturalną twarz, podkreślając, że są częścią jej historii.
Skibińska na czerwonym dywanie
Ostatnio gwiazda wzięła udział w premierze filmu "Król dopalaczy". Pokazała się w granatowym zestawie złożonym z koszuli i eleganckich spodni, a na górę zarzuciła kusy żakiet. Wyglądała stylowo i profesjonalny, gdy nagle... jeden z guzików koszuli spłatał jej figla, a oczom zgromadzonych ukazał się fragment prześwitującej bielizny Skibińskiej.
Szykowny i skromny strój aktorki natychmiast nabrał zmysłowego sznytu, ale Ewie pokazanie tego, co kryło się pod bluzką, raczej nie pokrzyżowało szyków. Dalej pozowała do zdjęć, pięknie się uśmiechając.
