Ewa Skibińska łapała pozy na czerwonym dywanie. Nagle guzik się odpiął i pokazała, co miała pod bluzką

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-03-12 17:41

Ewa Skibińska w lutym skończyła 63 lata, ale czy to widać? Gwiazda swój wiek ma za nic i wciąż oszałamia świetnym wyglądem, a przede wszystkim... seksapilem. Można śmiało stwierdzić, że obecnie epatuje nim mocniej niż przed laty. Ostatnio gwiazda pokazała się na czerwonym dywanie, gdzie chętnie pozowała do zdjęć. Nagle jeden z guzików jej koszuli nie wytrzymał, a spod materiału pokazał się fragment bielizny. I to jakiej!

Super Express Google News

Ewa Skibińska udowadnia, że prawdziwy seksapil nie ma wieku! Aktorka, którą widzowie pokochali za role w serialach i teatrze, dziś - po sześćdziesiątce - zachwyca pewnością siebie i zmysłowością. A internauci nie mogą oderwać od niej wzroku. Wystarczy jedno zdjęcie, jedna poza, by w sieci zrobiło się naprawdę gorąco. Gwiazda nie ukrywa, że z biegiem lat czuje się coraz lepiej w swojej skórze. Jak podkreślała w rozmowach, dziś bardziej docenia wolność i samą siebie.

Jest coś we mnie z uwodzicielki, czuję się nosicielką młodości – wyznała Skibińska, podkreślając, że wciąż ma marzenia i nie przestaje cieszyć się życiem.

Zobacz także: Ewa Skibińska pokazała się w samej bieliźnie. Co za biust! Wcześniej nie była tak odważna

Skibińska ma wielu fanów - i jej talentu, i urody

Na jej profil w mediach społecznościowych zaglądają tysiące fanów. Nic dziwnego! Skibińska potrafi pokazać się w niezwykle zmysłowy sposób, a przy tym ma ogromny dystans do siebie. Jakiś czas temu opublikowała zdjęcia z odważnej sesji, do której pozowała na przezroczystym krześle ubrana w czarną marynarkę i szpilki. Wystarczyło kilka kadrów, by internet zapłonął od komentarzy. Internauci nie szczędzili komplementów.

"Bogini piękności", "Bardzo seksi", "Cudowna figura" - pisali zachwyceni.

Aktorka pokazuje, że dojrzałość może być ogromnym atutem. Dba o formę, regularnie ćwiczy i prowadzi zdrowy tryb życia (nie zawsze tak było - Skibińska miała bowiem problem z alkoholem). Co ciekawe, nie próbuje za wszelką cenę ukrywać upływu czasu. Wręcz przeciwnie, chętnie pokazuje swoje zmarszczki i naturalną twarz, podkreślając, że są częścią jej historii.

Zobacz także: Ewa Skibińska zrzuciła ubrania i pokazała się topless! Trudno uwierzyć, ile naprawdę ma lat!

Skibińska na czerwonym dywanie

Ostatnio gwiazda wzięła udział w premierze filmu "Król dopalaczy". Pokazała się w granatowym zestawie złożonym z koszuli i eleganckich spodni, a na górę zarzuciła kusy żakiet. Wyglądała stylowo i profesjonalny, gdy nagle... jeden z guzików koszuli spłatał jej figla, a oczom zgromadzonych ukazał się fragment prześwitującej bielizny Skibińskiej.

Szykowny i skromny strój aktorki natychmiast nabrał zmysłowego sznytu, ale Ewie pokazanie tego, co kryło się pod bluzką, raczej nie pokrzyżowało szyków. Dalej pozowała do zdjęć, pięknie się uśmiechając.

Zobacz także: Ewa Skibińska była tak pijana, że nie pamięta oklasków w teatrze. Nie wie, jak wróciła do domu. "Jestem nikim"

Zobacz więcej zdjęć. Ewa Skibińska usiadła na krześle, ale jak! Jedna poza rozpaliła internet

Ewa Skibińska ma ciało jak bogini. Nic dziwnego, że tyle odsłoniła nad Bałtykiem!
Ewa Skibińska
Galeria zdjęć 32
Ile lat mają polskie aktorki i aktorzy? Możesz być nieźle zaskoczony
Pytanie 1 z 10
Ile lat ma Bogusław Linda?
Od Człowieka z żelaza po Kobiety mafii. Tak przez lata zmieniał się Bogusław Linda. Co za metamorfoza!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EWA SKIBIŃSKA
CZERWONY DYWAN