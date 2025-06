Ewa Skibińska była tak pijana, że nie pamięta oklasków w teatrze. Nie wie, jak wróciła do domu. "Jestem nikim"

Ewa Skibińska przez blisko dziesięć lat zmagała się z problemem alkoholowym. Uporała się z nim. Choć łatwo nie było. Dziś wolałaby z pewnością nie wspominać złych czasów, ale robi to odważnie, by inspirować innych. Żeby nie popełniali jej błędów.

- Za mną takie osiem, dziesięć lat picia problemowego, to znaczy takiego, że się bardzo ze sobą męczyłam i czułam, że mam problem. Byłam też sama dla siebie zagrożeniem. Robiłam różne niebezpieczne rzeczy. Cierpiałam. Potwornie cierpiałam - wyznała niedawno gwiazda seriali "Na dobre i na złe" oraz "Pierwsza miłość".

Moment przełomu, kiedy Ewa Skibińska postanowiła, że musi rzucić alkohol, przyszedł na scenie w teatrze.

Grałam w "Poczekalni" Krystiana Lupy. I nie pamiętałam oklasków. Nie pamiętałam, jak wróciłam do domu. To był sygnał. Ostateczny. Pomyślałam: "Jestem nikim"

- wyznaje Ewa Skibińska w magazynie "Pani".

Tego wieczoru podjęła decyzję, że musi iść na terapię. Zrobiła to dla siebie i dla swojej córki, Heleny, która wielokrotnie patrzyła na pijaną matkę.

Dziś aktorka zapewnia, że nie zdarza jej się już stawać na scenie po alkoholu. Nie pije już od lat.

- Teraz gram naga. Bez osłony. Bez znieczulenia. Każde potknięcie, każda wpadka jest realna. Nie można uciec w alkoholowy trans - mówi.

Co straciłam? Co zyskałam? Może nic. Może wszystko. Wszystko jest po coś, mówią. O ile coś z tym zrobisz. Jeśli nie, zostaje pustka. Być może miałam to zapisane w DNA - tyle słabości, by wpaść w nałóg, i tyle siły, by z niego wyjść. Moje ciało ocalało, choć długo nie wiedziałam, co robię z mózgiem, z komórkami, z sobą samą. Każda kropla zostawia ślad. Nie chcę o tym myśleć. Wiem tylko, że kiedy sięgasz dna, stajesz się kimś innym