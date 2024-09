Gdy patrzymy na rudowłosą Ewę Skibińską, widzimy Elżbietę z "Na dobre i na złe" albo Teresę z "Pierwszej miłości". Ale prywatnie gwiazda nie jest żadną z nich. Kocha sport, akceptuje swoje ciało, nie wstydzi zmarszczek, a w sieci lubi pokazywać zdjęcia z treningów i smukłą figurę. Teraz odważnie mówi, że jest alkoholiczką, a z nałogiem walczyła przez 10 lat.

Piła na umór, również podczas prób do spektakli, a na dodatek stanowiła zagrożenie dla siebie samej.

Gwiazda mówi wprost - robiła niebezpieczne rzeczy.

Aktorka nie chciała zdradzić, co konkretnie ma na myśli.

Skibińska dodała, że w wyjściu z koszmarnego nałogu pomogła jej przyjaciółka. Była nią inna gwiazda - Jolanta Fraszyńska.

Pomogła mi w tym przyjaciółka, która powiedziała, że mogę mieć problem. Ja się wtedy popłakałam, czyli mój własny organizm dał mi znać. Przyznał się, bo po prostu się rozwaliłam. Ona użyła fajnych argumentów, dobrze ze mną rozmawiała. Później córka, która też się odważyła powiedzieć, co czuje. I tak krok po kroku uznałam, że to czas, by zacząć coś ze sobą zrobić - wspominała Skibińska.

Najtrudniejsze - uświadomienie sobie problemu - już dawno za nią. Skibińska nie pije od 11 lat, ale walka o zdrowie była dla niej wyjątkowo trudna. Szczególnie, gdy aktorka miała brać udział w terapii grupowej.

Bardzo bałam się terapii grupowych, a teraz jestem fanką grup. Chociaż to jest trudne, bo aktor, który ma iść na grupę i tam rozmawiać z ludźmi o swoich problemach… Jak ktoś tego nie spróbuje, to nie zrozumie, jaka to jest wartość. Jak to rozwija, pogłębia. Rozmowa leczy- zachwalała.