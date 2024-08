61-letnia Ewa Skibińska ma ciało jak bogini. Nic dziwnego, że tyle odsłoniła nad Bałtykiem!

Od Ewy Skibińskiej oczu nie można oderwać. Piękna aktorka na letni wypoczynek wybrała Sopot. Na nadmorskiej plaży wystawiła swoje wdzięki na pieszczotę promieni słonecznych. Odziana w skąpe bikini postanowiła jeszcze bardziej podkreślić swoją i tak już mahoniową opaleniznę i zgrabne nogi. Mocno powycinany kostium uwydatniał jędrny biust gwiazdy. Natomiast kuse majteczki, które dzięki sznureczkom można było regulować według potrzeb sprawiły, że pani Ewa to i owo miała przysłonięte, ale i tak słońce docierało w intymne miejsca na tyle, by na jej ciele nie było żadnych białych plam. Skibińska, co jakiś czas zmieniała pozycje i przekręcała się z boku na bok. Efekt jest oszałamiający. Z pewnością inni plażowicze, zwłaszcza płci męskiej oczu nie mogli oderwać od aktorki.

Ewa Skibińska - osiągniecia

Ewa Skibińska to polska aktorka filmowa, serialowa i teatralna. Urodziła się 11 lutego 1963 roku we Wrocławiu. Ukończyła IX Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Jest absolwentką wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Choć planowała zdawać na Wydział Lalkarski, to za namową aktora Igora Przegrodzkiego zdecydowała się na Wydział Aktorski. W teatrze zaczęła grać jeszcze jako licealistka. Jej pierwszy spektakl miał miejsce na deskach Teatru Zielona Latarnia we Wrocławiu. W trakcie studiów wystąpiła w spektaklu "Historia" w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Pojawiła się również na deskach Teatru Rozrywki w Chorzowie czy Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Na ekranie kinowym debiutowała natomiast w filmie "Głód serca" Romana Załuskiego. Rok później można było oglądać ją w "Zero życia", czyli dramacie telewizyjnym Rolanda Rowińskiego. W 1988 roku zagrała studentkę w filmie psychologicznym "Dekalog VIII". Dużą popularność przyniósł jej film "Wszystko, co najważniejsze..." z 1992 roku. Wiele osób kojarzy jednak Ewę Skibińską z serialu medyczno-obyczajowego "Na dobre i na złe", w którym zagrała postać Elżbiety Walickiej. Publiczność pokochała ją również w serialu "Pierwsza miłość" za rolę Teresy Kopytko-Żukowskiej. Inne produkcje z jej udziałem, to ,m.in.: "W głębi lasu", "Ślepnąc od świateł", filmów: "Matka Teresa od kotów", "Tato" czy "Oszukane". Ewa Skibińska ma na swoim koncie występ w reklamie banku i w teledysku Madoxa do utworu "La Revolution Sexuelle" z 2012 roku.

