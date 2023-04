Ewa Skibińska genialnie ukrywała swój problem. Nawet najbliżsi nie wiedzieli o jej nałogu

Ewa Skibińska jest popularną aktorką serialową, filmową i teatralną. Obecnie największa rozpoznawalność przynosi jej rola w serialu "Pierwsza miłość", oglądać można ja również w "Ślepnąc od świateł", "Odwilży", a od obecnego sezonu również w "Przyjaciółkach". Fani serialu "Na dobre i na złe" mogą ją z kolei pamiętać z roli Elżbiety Walickiej, żony Bruna. Skibińska jest również aktorką Teatru Powszechnego w Warszawie.

Ewa Skibińska przyznaje, że piła codziennie. Uważała, z alkohol wspiera jej kreatywność

Ewa Skibińska przez wiele lat borykała się z nałogiem alkoholowym. O swojej drodze do trzeźwości opowiedziała ostatnio w bardzo szczerym wywiadzie udzielonym Wysokim Obcasom. Aktorka przyznała, że przez długi czas nie widziała swojego problemu, a jednocześnie skrzętnie ukrywała go przed otoczeniem. Piła codziennie, niezależnie od okoliczności. Również wtedy, gdy pracowała. Ba, uważała wręcz, że to alkohol wyzwala w niej pokłady kreatywności niezbędne w zawodzie aktora. Zawsze miała pod ręka małpkę i korzystała z tych podręcznych wspomagaczy o każdej porze, nawet rano.

Przełom przyszedł dość niespodziewanie. Jak wspomina aktorka, po wielu latach pracy na rauszu w końcu doszło do sytuacji, gdy reżyser odrzucił jej scenę. Zdarzyło się to po raz pierwszy w całej jej karierze. Przyjrzała się temu sama, bardzo uważnie i to, co zobaczyła otworzyło jej oczy. Nałóg nie był jej sprzymierzeńcem, a podstępnym wrogiem. Wiedziała, że musi zmienić wszystko w swoim życiu, aby tego wroga pokonać.

Skibińska wygrała z nałogiem. Pomogła jej terapia i bliscy. Nie obyło się bez strat

Skibińska postanowiła zerwać z alkoholem. Pierwszym krokiem do uwolnienia się z sideł alkoholu była terapia uzależnień. Tam poznała prawdziwą siebie, zdała tez sobie sprawę, jak wiele musi za sobą pozostawić, by wytrwać w trzeźwości. Poświęciła w tym celu swój wieloletni związek z Krzysztofem Mieszkowskim. Ich związek był dość luźny. Razem się bawili i razem wpadli w nałóg. Tyle że ona nie chciała już w nim trwać. Poza tym zdała sobie sprawę z tego, że po zmianach, jakie zaszły w jej życiu potrzebuje kogoś, kto będzie tylko dla niej. Skibińska rozstała się Mieszkowskim po 34 wspólnych latach.

Na drodze do trzeźwości Skibińska mogła liczyć na dwie najbliższe jej osoby - córkę Helenę oraz przyjaciółkę - Jolantę Fraszyńską. Zresztą to właśnie Fraszyńska była osobą, która jako pierwsza zaczęła dostrzegać oznaki problemu u przyjaciółki. Dziś Ewa Skibińska otwarcie mówi o nałogu, dając nadzieję tym, którzy są na początku podobnej drogi. Aktorka od 10 lat jest trzeźwa i może być przykładem, że to droga trudna, ale nie niemożliwa do przebycia.

Tak naprawdę żyją gwiazdy w Skolimowie. Wyjątkowy dokument "Super Expressu" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.