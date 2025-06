Ewa Skibińska pokazała się w samej bieliźnie. Co za biust! Wcześniej nie była tak odważna

Na instagramowym profilu Ewy Skibińskiej pojawiła się cała seria zdjęć, do których 62-letnia aktorka pozowała w nieco mocniejszym, profesjonalnym makijażu. Ale to nie make up robił piorunujące wrażenie, a skąpy strój aktorki. Gwiazda z szerokim uśmiechem na twarzy pokazała się swoim fanom jedynie w czarnej bieliźnie. A że zdjęcia robiła sobie sama i od góry, jej dekolt ukazał się w pełnej krasie. Odważnie!