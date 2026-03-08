Za polskim teledyskiem na Eurowizję 2026 stoi Martyna Byczkowska. To dziewczyna Quebonafide!

Martyna Byczkowska stworzyła teledysk Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026

Oficjalne wideo do eurowizyjnej propozycji Alicji Szemplińskiej ujrzało światło dzienne jeszcze zanim wystartowały krajowe eliminacje. Kompozycja "Pray" powalczy o zwycięstwo na scenie europejskiego konkursu, a sam klip stanowi sentymentalną podróż do lat najmłodszych wokalistki i czerpie z rodzimej tradycji. Zdjęcia zrealizowano w Ciechanowie, skąd pochodzi piosenkarka. Całość wizji artystycznej nadzorowała Martyna Byczkowska. Gwiazda znana dotychczas ze szklanego ekranu coraz odważniej stawia kroki po drugiej stronie kamery. Jej reżyserski debiut to projekt "La petite mort", zrealizowany we współpracy z Kają Zalewską. Obraz przygotowany na konkurs Eurowizji okazał się kolejnym trafionym pomysłem, ponieważ internauci przyjęli go z ogromnym entuzjazmem.

Związek Martyny Byczkowskiej i Quebonafide

Drogi popularnego muzyka oraz młodej aktorki skrzyżowały się podczas przygotowań do artystycznych przedsięwzięć Quebonafide. Twórca odezwał się do Martyny Byczkowskiej z propozycją angażu w planowanym filmie oraz musicalu. Na początku oboje utrzymywali relację na stopie czysto zawodowej. Pierwsze doniesienia o ich zaangażowaniu uczuciowym pojawiły się w mediach latem 2024 roku, jednak sami zainteresowani konsekwentnie unikali publicznych komentarzy. Sytuacja uległa zmianie dopiero na początku 2025 roku, kiedy to zaczęli oficjalnie brylować razem na branżowych wydarzeniach. Słynny raper wielokrotnie podkreślał w rozmowach z dziennikarzami wagę tej relacji i swoje dalekosiężne plany. W jego wypowiedziach pojawiały się wzmianki o powiększeniu rodziny, wspólnym wychowywaniu czworonoga, a docelowo nawet o ślubie z młodą reżyserką.

Martyna Byczkowska jako aktorka. Gdzie wystąpiła partnerka Quebonafide?

Zanim ukochana rapera odkryła w sobie pasję do reżyserii, dała się poznać szerokiej publiczności dzięki licznym kreacjom aktorskim. W swoim artystycznym portfolio zgromadziła występy w wielu docenionych serialach oraz produkcjach pełnometrażowych. Widzowie mogli podziwiać jej warsztat między innymi w takich tytułach jak:

"Druga szansa"

"W głębi lasu"

"Skazana"

"Na chwilę, na zawsze"

"Absolutni debiutanci"

"1670"

"Skrzyżowanie"

"Nieprzyjaciel"

"Intersection"

"LARP. Miłość, trolle i inne questy"

"Chopin, Chopin!"