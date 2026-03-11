Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję. Zagraniczni fani ocenili polską propozycję

Alicja Szemplińska wyśpiewała sobie bilet na konkurs Eurowizji 2026 i wkrótce zaprezentuje utwór „Pray” wiedeńskiej publiczności. Zwycięstwo w krajowych eliminacjach artystka zawdzięcza potężnemu zaangażowaniu sympatyków. Postanowiliśmy zweryfikować opinie zagranicznych obserwatorów festiwalu publikowane w serwisie YouTube.

Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska jedzie do Wiednia

Zbliżający się konkurs piosenki nieustannie rozpala internetowe dyskusje. Ubiegłoroczny występ Justyny Steczkowskiej zawiesił poprzeczkę niezwykle wysoko, a widzowie z niecierpliwością czekali na ogłoszenie jej następcy. Siódmego marca Telewizja Polska zorganizowała muzyczne starcie ośmiu kandydatów, natomiast dzień później poznaliśmy ostateczny werdykt. Na siedemdziesiąty festiwal do Wiednia wyruszy Alicja Szemplińska z kompozycją „Pray”. Krajowa publiczność okazała się wyjątkowo zgodna i obdarzyła wokalistkę imponującym poparciem na poziomie 32 procent wszystkich głosów, co ostatecznie przypieczętowało ten wybór.

Zagraniczni fani Eurowizji oceniają utwór „Pray” Alicji Szemplińskiej

W serwisie YouTube lawinowo przybywa nagrań z ocenami polskiej piosenki przygotowanej na zbliżający się festiwal. Międzynarodowi recenzenci podchodzą do utworu bardzo życzliwie, chociaż rzadko typują naszą reprezentantkę do ostatecznego triumfu. Największe uznanie budzą nieprzeciętne warunki wokalne artystki i brawurowe wysokie dźwięki w finale występu, które niezmiennie wywołują powszechny zachwyt. Komentujący chwalą również sceniczną charyzmę i urodę piosenkarki, nazywając ją nierzadko polską Beyoncé czy też polską Alicią Keys. Wielu słuchaczy docenia odważne postawienie na stylistykę r&b i hip-hop, co stanowi wyraźny powiew świeżości w historii naszych startów. Pojawiają się jednak głosy krytyczne sugerujące, że pomimo gigantycznego talentu samej wykonawczyni utwór może nie trafić w masowe gusta europejskiej publiczności.

