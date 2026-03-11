Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję. Zagraniczni fani ocenili polską propozycję

Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska jedzie do Wiednia

Zbliżający się konkurs piosenki nieustannie rozpala internetowe dyskusje. Ubiegłoroczny występ Justyny Steczkowskiej zawiesił poprzeczkę niezwykle wysoko, a widzowie z niecierpliwością czekali na ogłoszenie jej następcy. Siódmego marca Telewizja Polska zorganizowała muzyczne starcie ośmiu kandydatów, natomiast dzień później poznaliśmy ostateczny werdykt. Na siedemdziesiąty festiwal do Wiednia wyruszy Alicja Szemplińska z kompozycją „Pray”. Krajowa publiczność okazała się wyjątkowo zgodna i obdarzyła wokalistkę imponującym poparciem na poziomie 32 procent wszystkich głosów, co ostatecznie przypieczętowało ten wybór.

Zagraniczni fani Eurowizji oceniają utwór „Pray” Alicji Szemplińskiej

W serwisie YouTube lawinowo przybywa nagrań z ocenami polskiej piosenki przygotowanej na zbliżający się festiwal. Międzynarodowi recenzenci podchodzą do utworu bardzo życzliwie, chociaż rzadko typują naszą reprezentantkę do ostatecznego triumfu. Największe uznanie budzą nieprzeciętne warunki wokalne artystki i brawurowe wysokie dźwięki w finale występu, które niezmiennie wywołują powszechny zachwyt. Komentujący chwalą również sceniczną charyzmę i urodę piosenkarki, nazywając ją nierzadko polską Beyoncé czy też polską Alicią Keys. Wielu słuchaczy docenia odważne postawienie na stylistykę r&b i hip-hop, co stanowi wyraźny powiew świeżości w historii naszych startów. Pojawiają się jednak głosy krytyczne sugerujące, że pomimo gigantycznego talentu samej wykonawczyni utwór może nie trafić w masowe gusta europejskiej publiczności.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026