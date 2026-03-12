Milena Lewandowska-Miros jest starsza od Roberta o trzy lata, niedawno świętowała 41. urodziny, i - podobnie jak on - w młodości była związana ze sportem. Kiedy przyszły napastnik reprezentacji Polski trenował piłkę nożną, ona postawiła na siatkówkę. Grała nawet w drużynie AZS Politechniki Warszawskiej, jednak z czasem zrezygnowała z profesjonalnej kariery sportowej. Dziś zajmuje się biznesem - wraz z mężem prowadzi markę modową produkującą luksusowe garnitury, ale nie tylko. Lewandowska-Miros zajmuje się też urządzaniem wnętrz.

Ostatnio w sieci pokazała nie tylko swoje zawodowe projekty, ale i metamorfozę własnego mieszkania. Jak wyszło?

Siostra Lewandowskiego wspiera sławnego brata

Choć Lewandowska-Miros nie zabiega o rozgłos, regularnie pojawia się przy najważniejszych momentach w życiu słynnego brata. Kibice mogli zobaczyć ją m.in. na trybunach podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie wspierała Roberta razem z jego żoną, Anną Lewandowską. Panie mają ze sobą bardzo dobre relacje - wspólnie spędzają czas, wyjeżdżają na wakacje, a Milena jest nawet matką chrzestną swojej bratanicy Klary.

Siostra piłkarza nie ukrywa, że mimo ogromnej sławy Robert wciąż pozostał dla niej tym samym chłopakiem co kiedyś. W jednym z wywiadów wspominała ich dzieciństwo i zdradziła, że dźwięk odbijanej piłki do dziś wywołuje u niej… traumę.

Myślę, że tak naprawdę się nie zmienił. On był zawsze takim dosyć skromnym chłopcem. Mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, całej tej historii sławy, to nadal tak naprawdę jest ten sam Robert dla mnie - podkreśla Milena.

Lewandowska-Miros potrafi błyszczeć na salonach. Gdy pokazuje się na czerwonym dywanie, zawsze przyciąga uwagę fotoreporterów eleganckimi, świetnie dobranymi stylizacjami.

Lewandwoska-Miros ma fach w ręku

Siostra piłkarza ma znane nazwisko, a nawet dwa, ale sama pracuje na własną markę. Zajmuje się projektowaniem wnętrz - i cudzych, i własnych. Ostatnio w sieci zaprezentowała metamorfozę kuchni i przedpokoju. Jak wyszło? Zobaczcie na zdjęciach!

Siostra Roberta Lewandowskiego o karierze brata. Milena Lewandowska w szczerym wywiadzie

