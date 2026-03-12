Filmowa Nel spodziewa się dziecka. Karolina Sawka ogłosiła radosną nowinę

Wcielenie się w postać Nel Rawlison w głośnej adaptacji dzieła Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" zagwarantowało wówczas 9-letniej dziewczynce powszechną rozpoznawalność oraz ogromną przychylność publiczności. Początkowo rodzice byli przeciwni jej dalszej karierze ekranowej, ale z czasem wchodząca w dorosłe życie artystka budowała już swoją pozycję zawodową na deskach teatralnych oraz przed kamerami. Obecnie Karolina Sawka przygotowuje się do powitania na świecie swojego pierwszego dziecka, co stanowi dla niej całkowicie nowy rozdział w życiu.

Karolina Sawka i Adam Fidusiewicz utrzymują bliski kontakt

Znaczna część odbiorców doskonale kojarzy starszą wersję tej klasycznej lektury z lat siedemdziesiątych, jednak w latach 2000-2001 zrealizowano kolejną interpretację powieści Sienkiewicza. Ta nowsza produkcja świętowała niedawno swoje dwudzieste piąte urodziny. W postacie głównych bohaterów wcielili się wówczas piętnastoletni Adam Fidusiewicz oraz zaledwie dziewięcioletnia Karolina Sawka. Nawet po upływie ćwierćwiecza filmowy Staś i Nel wciąż pielęgnują niezwykle przyjazne relacje.

Karolina Sawka potwierdziła ciążę w programie "Pytanie na śniadanie"

Zaskakująca nowina ujrzała światło dzienne w trakcie telewizyjnego wywiadu w formacie "Pytanie na śniadanie", gdzie aktorka pojawiła się u boku swoich rodziców. Głównym motywem dyskusji z gospodarzami porannego pasma miała być sztuka, ale w pewnym momencie niespodziewanie poruszono temat powiększenia rodziny. Gwiazda ekranu, która w 2024 roku stanęła na ślubnym kobiercu, wkrótce powita na świecie potomka. Niedługo po emisji programu oficjalne oświadczenie w tej sprawie opublikował w mediach społecznościowych ojciec artystki, Henryk Sawka.

"Poszliśmy do 'Pytanie na śniadanie' mówić o sztuce… i zdradziliśmy sekret. Nie powiedzieliśmy wszystkiego, co chcieliśmy, bo czas na antenie mija szybko. Ale chyba najważniejsze padło. Sztuka, Szczecin, konie - i wiadomość, której nie było w scenariuszu. Karolina zostaje mamą. A my dziadkami" - czytamy.

Kim jest Mateusz Rzeźniczak, mąż aktorki?

Artystka zyskała ogólnopolską sympatię w 2001 roku, natomiast na świat przyszła w grudniu 1991 roku. Z tego wynika, że w trakcie pracy na planie afrykańskich przygód nie miała jeszcze ukończonych 9 lat, a dziś ma ich 35. Jej stan cywilny uległ zmianie w 2024 roku, kiedy to zdecydowała się sformalizować relację z nieco młodszym kolegą po fachu. Wybrankiem aktorki jest 34-letni Mateusz Rzeźniczak, który zagrał między innymi w takich hitach jak "Piłsudski", "Hotel 52" oraz "Furioza".

