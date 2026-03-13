Marta Nieradkiewicz ma raka piersi. Aktorka zdradza szczegóły diagnozy i leczenia

Marta Nieradkiewicz ma raka piersi. Aktorka usłyszała diagnozę

Goszcząc w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" emitowanym na kanale TVN24+, polska gwiazda po raz pierwszy publicznie opowiedziała o swoim obecnym stanie zdrowia. Artystka potwierdziła w rozmowie z dziennikarką, że przechodzi właśnie intensywną terapię onkologiczną w związku z nowotworem piersi. Wiadomość o chorobie pojawiła się w jej życiu nagle i całkowicie ją zaskoczyła.

„Sama wymacałam sobie guza. Początkowo nie mogłam w to uwierzyć, to był dla mnie szok, bo myślałam, że takie rzeczy mnie nie dotyczą”

Słowa wypowiedziane przez aktorkę wywołały ogromne poruszenie wśród widzów i fanów. Sytuacja ta jest wyraźnym dowodem na to, że problemy nowotworowe nie omijają nikogo i mogą pojawić się bez względu na dotychczasowy styl życia czy metrykę.

Leczenie onkologiczne Marty Nieradkiewicz to proces pełen wyzwań

Podczas wywiadu gwiazda zaznaczyła, że proces powrotu do pełnej sprawności wymaga czasu i wiąże się z wieloma przeszkodami. Jak sama przyznała, wciąż znajduje się na etapie aktywnej walki o swoje zdrowie.

„Jestem w trakcie leczenia onkologicznego. Mam za sobą długą drogę, ale to jeszcze nie koniec”

Gwiazda kina i teatru otwarcie mówi o potężnym bagażu emocjonalnym i ciężkich chwilach towarzyszących terapii. Mimo tych ogromnych trudności nie traci pogody ducha i głęboko ufa obecnym osiągnięciom medycyny. Taka postawa udowadnia jej wielki hart ducha i niezłomność w konfrontacji z najtrudniejszymi życiowymi problemami.

Marta Nieradkiewicz odczuwała wstyd z powodu raka

Opowiedzenie o diagnozie przed kamerami kosztowało artystkę sporo nerwów. Wcześniej przez wiele miesięcy musiała radzić sobie z wewnętrznym dyskomfortem oraz naciskami otoczenia sugerującymi zatajenie prawdy o swoim stanie.

„Słyszałam takie sugestie, żebym nie pokazywała się w takiej formie. Był moment, że czułam się zawstydzona, że mnie spotkała ta choroba”

Ostatecznie jednak postanowiła podzielić się swoją historią ze światem, aby wspierać osoby w podobnej sytuacji i głośno mówić o konieczności zapobiegania nowotworom. Tego rodzaju szczerość w kwestiach niezwykle osobistych ma szansę zachęcić społeczeństwo do odrzucenia krzywdzących stereotypów związanych z pacjentami onkologicznymi.

Aktorka Marta Nieradkiewicz apeluje o regularne badania

Kluczowym elementem wystąpienia artystki stało się wezwanie do systematycznego kontrolowania swojego organizmu. Gwiazda wyraźnie zaznaczyła, że tylko odpowiednie zapobieganie może ustrzec nas przed najgorszymi konsekwencjami.

„Nowotwory są chorobą cywilizacyjną, ale profilaktyka jest tym, co może nas przed nimi uchronić”

Artystka namawia społeczeństwo do wizyt u lekarzy i zachowania optymizmu, przypominając o ogromnym postępie, jaki dokonał się w dziedzinie medycyny na przestrzeni ostatnich dekad. Jej przypadek jest najlepszym dowodem na to, że szybka diagnoza i niezwłoczne rozpoczęcie terapii odgrywają absolutnie najważniejszą rolę.

Pomimo niezwykle trudnych chwil, gwiazda imponuje wewnętrzną mocą i dodaje otuchy innym pacjentom. Ta relacja wykracza daleko poza prywatną tragedię, stanowiąc uniwersalną lekcję o sile nadziei, bohaterstwie i potężnej wartości dbania o własne zdrowie.

