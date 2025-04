Magda Gessler (71 l.) to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Sławę przyniósł jej program "Kuchenne rewolucje", który doczekał się już 30. sezonów! Znana z ciętego języka restauratorka stała się niemal ikoną stylu, smaku i ogromnego dystansu! Kuchnią zajmuje się nie tylko w telewizji. Jest właścicielką kilku popularnych restauracji oraz autorką książek kucharskich. Regularnie pojawia się w mediach, dzieląc się swoją pasją do gotowania.

Gessler od lat ma w swojej ofercie gotowe dania świąteczne, które można zamówić z dostawą do domu. W jej, kultowej już, restauracji "U Fukiera" przygotowano specjalne menu na Wielkanoc. Wielbiciele kuchni Magdy Gessler mogą zamówić specjalny catering, jednak chcąc zachwycić gości jej daniami, muszą przygotować się na solidne uszczuplenie portfela. Magda Gessler kilka tygodni temu podała ceny wielkanocnego cateringu. Tanio nie jest.

Zobacz również: Magda Gessler zaprasza na walentynki do swojej restauracji. Na bogato!

Jeśli myśleliście, że za pączek od Gessler trzeba słono zapłacić, to trzymajcie mocno swoje portfele! W tym roku za słodki wypiek trzeba było zapłacić minimum 23 złote! To tylko o złotówkę więcej od sosu chrzanowego, który można zamówić w ramach wielkanocnego cateringu już za 22 złote. Taki sos z pewnością bardzo dobrze komponuje się z faszerowanymi jajkami. Połówka takiej jajecznej przyjemności kosztuje 7,60 zł, a w wersji z szynką aż 8,20 zł.

Osoby, które uwielbiają pastę jajeczną ze szczypiorkiem, muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 35 zł za 200 g. Fani wędlin mogą kupić pół kilograma kiełbasy jałowcowej za 37,50 zł, a białą parzoną za 39,50 zł. Za schab faszerowany śliwką trzeba zapłacić 78 zł. Zwolennicy pasztetu muszą przygotować się na spory wydatek - wersja z dziczyzny i grzybów kosztuje 98 zł za 400 g.

Ceny cateringu od Magdy Gessler wywołały burzę w sieci. Gwiazda tłumaczy, że wynikają one z wysokiej jakości składników oraz tradycyjnych metod przygotowania potraw. Twierdzi również, że wybierając jej potrawy, otrzymuje się nie tylko jedzenie, ale także wyjątkowy smak. Restauratorka w rozmowie z portalem Show News wypowiedziała się na temat wysokich cen.

Ja się nie boję, bo jak są dobre rzeczy, to mają być dobre. Jeśli chcemy je zastąpić złymi, to będą wtedy tanie. Dla mnie się liczy opinia moich gości, którzy przychodzą codziennie. To, że jest pełno, że jest wesoło i bardzo smacznie, i że ja sama umiem gotować. Moje "Kuchenne rewolucje", czterechsetny odcinek, świadczą o tym, że dobrze gotuję - podkreśliła Gessler.