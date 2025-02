Ceny pączków u Magdy Gessler zwalają z nóg. Tak drogo jeszcze nie było

Magda Gessler po raz kolejny podniosła ceny swoich słynnych wypieków, a kwoty, jakie trzeba wydać na słodką przyjemność, sprawiają, że portfele zaczynają płakać. Ile w tym roku kosztuje pączek od królowej polskiej gastronomii? Sprawdźcie sami!

Zobacz także: Gwiazdy poczuły wiosnę! Wieniawa owinęła się czarną taśmą, a Woźniak-Starak odsłoniła zgrabne nogi

Jeszcze kilka lat temu pączki u Magdy Gessler były "drogie, ale w granicach rozsądku". Niestety, te czasy minęły bezpowrotnie. Oto jak wyglądał skok cenowy:

W ciągu pięciu lat ceny pączków u Magdy Gessler wzrosły ponad dwukrotnie. To już nie słodka przyjemność, a prawdziwy luksus!

Restauratorka nie pozostaje obojętna na głosy oburzonych klientów i tłumaczy, skąd takie kwoty.

By wyprodukować dobrego pączka, trzeba zakupić 36 żółtek, prawie pół kilograma masła i kilogram mąki. Do tego dochodzą oczywiście koszty utrzymania lokalu oraz personelu. To kosztuje! – wyjaśniła w rozmowie z "Faktem".