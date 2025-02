Gwiazdy poczuły wiosnę! Wieniawa owinęła się czarną taśmą, a Woźniak-Starak odsłoniła zgrabne nogi

Wiosenna ramówka TVN: Tłum gwiazd na imprezie

Gwiazdy show-biznesu uwielbiają branżowe imprezy. Czerwony dywan, ścianki i błysk fleszy mają moc przyciągania, której niewiele osób może się oprzeć. Nie inaczej było podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN. Celebryci licznie przybyli na imprezę, na której można było poznać nowości, które wiosną pojawią się na antenie stacji.

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć doskonale znanych twarzy TVN-u oraz innych gwiazd show-biznesu. Pozując na ozdobionej kwiatami ściance, robiły wszystko, by zaprezentować się od jak najlepszej strony. Zobaczcie, kto postawił na klasykę, a kto postanowił zaszaleć ze stylizacją!

Woźniak-Starak krótkich spodenkach i Magda Gessler cała na biało

Agnieszka Woźniak-Starak pewnym krokiem wkroczyła na czerwony dywan. Prowadząca "Mam Talent" na czerwony golf zarzuciła marynarkę w podobnym kolorze. Chociaż była zakryta po szyję, to zdecydowała się odsłonić nogi. Gwiazda TVN-u ubrała bowiem króciutkie czarne spodenki, a przed lutowym chłodem uchronić ją miały rajtki.

Zimna nie czuła za to Julia Wieniawa. Młoda piosenkarka odziała się w powycinany top, który swoją konstrukcją przypominał czarną taśmę. Podobnie jak koleżanka z programu, odsłoniła nogę, ale tylko jedną! Druga nogawka spodni sięgała do ziemi.

Kreację niczym z Hollywood zaprezentowała Malwina Wędzikowska. Prowadząca "The Traitors. Zdrajcy" wyglądała wspaniale w czarnej aksamitnej sukni oraz zsuniętym z ramion bordowym płaszczem. Cała na biało wkroczyła natomiast Magda Gessler! Gwiazda "Kuchennych rewolucji" do śnieżnobiałej kreacji dobrała dodatki kwieciste dodatki w soczystych kolorach. Z tłumu wyróżniała się również Aleksandra Adamska. Aktorka wbiła się w oversizowy szary garnitur, który nawiązywał do kultowej stylizacji Julii Roberts.

